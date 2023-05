La Fiscalía de Perú pidió 35 años de cárcel para el ex presidente Pedro Kuczynski, por su presunta vinculación en el caso Odebrecht, que incluye además a otras personalidades políticas del país. El pedido fue presentado por el Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, como parte de la acusación contra Kuczynski por presunto blanqueo de capitales y organización criminal. Según la fiscalía, el grupo de Kuczynski recibió más de 12 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, vinculada con el caso de corrupción Lava Jato. En la acusación del Ministerio Público también fueron incluidas cuatro personas naturales y cuatro personas jurídicas, contra quienes se solicitaron penas que van desde los once hasta los 35 años de privación de la libertad. En tanto, el ex mandatario -de 84 años-, sigue el proceso en libertad, tras haber cumplido arresto domiciliario hasta abril de 2022 por otra investigación en torno a presuntos aportes irregulares a su campaña electoral de 2016. Kuczynski, quien renunció a la presidencia peruana en marzo de 2018, también fue implicado en la investigación de los denominados"papeles de Pandora", ya que habría aduirió una empresa en el paraíso fiscal de islas Vírgenes Británicas cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo

El escándalo de sobornos de Odebrecht comprometió en Perú a Toledo, quien cumple actualmente prisión preventiva tras ser extraditado de Estados Unidos, y Ollanta Humala, en juicio oral por el momento. Además de Kuczynski, también se incluyó en las investigaciones a Alan García, quien se suicidó en 2019, a otros funcionarios, y a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, hija de Alberto, también en prisión, la misma donde están alojados Toledo y Pedro Castillo, otro ex presidente. MAC NA