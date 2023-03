La Fiscalía chilena llamó hoy a declarar a la canciller Antonia Urrejola y a su equipo de asesores en una investigación por la filtración del audio de una reunión privada entre la ministra y sus subordinados, en que criticaban al embajador argentino, Rafael Bielsa, un suceso al que ambos gobiernos le restaron importancia.

"El Ministerio Público citó a declarar a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y a su equipo en el marco de la investigación por la filtración, a fines de enero, del audio de una reunión privada", informó la Fiscalía a Radio Cooperativa, reseñó Sputnik.

El organismo detalló que las citaciones son solo diligencias para determinar dónde se realizó la grabación y si las personas tenían conocimiento de que el encuentro estaba siendo registrado, y aclaró que las personas no fueron citadas en calidad de imputadas, pues en la causa aún no se determinó si existe o no algún delito.

Las indagatorias apuntan a que, eventualmente, podría haberse vulnerado una norma que castiga la divulgación de elementos de un encuentro de carácter privado que se produzcan en lugares que no son de libre acceso al público, que corresponde al artículo 161 del Código Penal.

El 24 de enero se filtró la grabación de un encuentro privado entre la ministra Urrejola y sus asesores en que criticaban al embajador Bielsa, acusándolo de inmiscuirse en asuntos internos de política nacional.

La situación obligó a la canciller a emitir un comunicado explicando que la jefa de prensa de la cartera había sido desvinculada y que el audio no representaba la "excelente relación entre Chile y la Argentina".

Hasta la fecha no se sabe quién realizó la grabación y por qué se estaba registrando un encuentro de carácter privado en que las autoridades se expresaban en ese tono.

Un día después de que se conocieron los audios, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que las relaciones con la Argentina pasan por "un excelente momento", y respaldó a Urrejola.

"Respecto a lo que para mí es más importante y esperaría que fuera lo más importante para todos los actores políticos, nuestras relaciones con Argentina están en un excelente momento, así lo conversamos con el presidente (Alberto) Fernández y con el canciller (Santiago) Cafiero", expresó Boric de visita en Aysén, al sur de Santiago.

"Ustedes pueden ver las declaraciones del presidente Fernández donde le baja completamente el perfil y dice que no hay ningún problema en torno a las relaciones entre los Estados, que es lo que a mí me corresponde resguardar", agregó el mandatario.

El presidente Alberto Fernández había dicho que "Chile tiene una gran canciller y un gran presidente y tiene un Gobierno que nosotros queremos y respetamos mucho, con el que trabajamos muy bien", al tiempo que manifestó que "no le asigna ninguna relevancia" a la filtración de esos audios.

En el audio se puede escuchar a personal de la Cancillería en una reunión privada en la cual debaten respecto de la respuesta que darían a las críticas que el embajador argentino había expresado contra el Gobierno chileno por no avisar sobre el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero Dominga.

"Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado", dijo Bielsa.

Esto llevó a que Urrejola; su jefa de gabinete, Carolina Muñoz, y su equipo político se reunieran para debatir la forma de responder a los dichos, que luego se filtrarían.

Los hechos ocurrieron mientras Boric se encontraba en Buenos Aires participando en la VII cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Tras lo ocurrido, y tal como la Ley exige a las altas autoridades, la canciller realizó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó a la Subsecretaria Ximena Fuentes instruir la apertura de un sumario administrativo", se informó en un comunicado en Chile.

La cartera de Estado aclaró, como lo hizo Boric, que pese a este episodio se mantiene "la excelente relación bilateral entre Argentina y Chile, que se ha construido sobre la base de la confianza y la amistad históricas".

(Télam)