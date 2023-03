La fiscal del caso que investiga al exjefe de la custodia presidencial de Uruguay Alejandro Astesiano, Gabriela Fossati, tomó una licencia de 15 días por razones médicas y pidió en una nota enviada al fiscal de Corte que se la aparte de la causa que investiga al exjefe de la custodia presidencial uruguaya, informó la prensa local, luego de que trascendieran audios en los que se queja de trabas para hacer su trabajo.

El director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, confirmó que Fossati se comunicó con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para dar explicaciones al respecto de los audios que se difundieron en los últimos días en los que se la escucha diciendo, por ejemplo, que la investigación de Astesiano "no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes", informó el diario uruguayo El Observador.

Astesiano, detenido por su participación en una organización para fraguar pasaportes, en febrero fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión en un juicio abreviado que fue el desenlace de un caso de corrupción que provocó un fuerte revuelo político en el país.

Benech aseguró que la fiscal le envió a Gómez los audios que difundieron en el programa periodístico Legítima Defensa, que se transmite por streaming, y explicó que esas grabaciones fueron parte de una conversación privada que mantuvo con un periodista.

MIRÁ TAMBIÉN El hijo de Petro rechaza acusaciones de corrupción y se aparta de la política mientras se investiga

"El fiscal de Corte analiza esos audios", dijo el vocero, quien además comentó que la fiscal se certificó por razones médicas por 15 días, aunque aseguró que desconoce las causas.

También hoy, el periodista uruguayo del canal VTV Gabriel Pereyra dijo en Twitter que Fossati envió una carta al fiscal de Corte para pedirle "que la releve del caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano", en lo que sería "la segunda vez que la fiscal le pide esto a Gómez".

Ayer, Gómez afirmó que analizará tres audios de la fiscal del “caso Astesiano”, que fueron difundidos el viernes.

En declaraciones a Montevideo Portal, Gómez señaló que le llegaron los audios, los estudiará y, a partir de allí, determinará los pasos a seguir.

MIRÁ TAMBIÉN Una tiranía de la mayoría no es una democracia, dijo catedrático sobre reforma judicial en Israel

En una de esas grabaciones, Fossati sostiene que alguien, cuyo nombre no menciona, pero que según consignó el sitio web del medio La Diaria, se trataría de Gómez, “da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes”.

Gómez declaró además que “no quiere entrar en la polémica”, pero sí tiene interés en investigar si Fossati tiene elementos para confirmar que se filtró información sobre el “caso Astesiano” desde la Fiscalía General de la Nación.

Astesiano, que se desempeñó en el cargo desde la asunción de Luis Lacalle Pou en 2020 hasta ser detenido en septiembre pasado, fue condenado por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

El excustodio había llegado a un acuerdo con la fiscal Fossati para que la sentencia abarque todos los delitos de los que está acusado.

La cercanía de larga data de Astesiano con el Partido Nacional, principal formación de la coalición de Gobierno, y su cargo como jefe de seguridad presidencial afectó la imagen del mandatario Lacalle Pou, de acuerdo a sondeos.

El presidente uruguayo se deslindó de la actuación de Astesiano y dijo sentirse "traicionado" por su exjefe de seguridad. (Télam)