El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche anunció hoy posibles arrestos de dirigentes del partido Semilla, del candidato Bernardo Arévalo, que disputará el balotaje con la conservadora Sandra Torres, en una nueva arremetida contra esta formación socialdemócrata a tres días de las elecciones en Guatemala.

"No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio (levantar fueros) después del 20 de agosto", declaró Curruchiche en el edificio de los tribunales en la capital.

"Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político" Semilla, dijo el fiscal sobre una medida ya ordenada por el juez Fredy Orellana, pero revocada por la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad.

La cruzada de Curruchiche contra Semilla comenzó después de que Arévalo diera la sorpresa en la primera vuelta electoral del 25 de junio y pasara al balotaje junto con la ex primera dama Torres.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU reabrirá oficina en La Habana para trámites de reunificación familiar

El 12 de julio, a pedido de Curruchiche, el juez Orellana inhabilitó a Semilla, lo cual puso en jaque la segunda vuelta y provocó una ola de indignación en el país y en el exterior.

El fiscal alega que hubo supuestas irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir a Semilla como partido en 2017 y 2018. Según dijo, entre las miles de firmas de afiliados del partido figuran 18 fallecidos y 319 personas cuyo documento de identificación no corresponde.

"Otros hallazgos que nosotros consideramos muy graves para el proceso electoral que se lleva a cabo en Guatemala es que el partido político, Movimiento Semilla, para poder llegar al número de afiliados que establecía la ley en ese momento en el año 2018, hay hasta el momento 613 personas a las que no aparece ni el nombre ni el documento personal de identificación”, comentó Curruchiche.

Además, otros 184 nombres están duplicados, afirmó, y agregó que encontró 1.224 irregularidades en total.

MIRÁ TAMBIÉN Una mujer que quiso envenenar a Trump fue condenada a 22 años de prisión en EEUU

Sin embargo, los críticos de Curruchiche destacan que el fiscal -incluido el año pasado por Estados Unidos en una lista de actores "corruptos" centroamericanos- solo se preocupó de Semilla después de que Arévalo pasó a ser candidato al balotaje.

Unos 9,4 de los 16,7 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir el domingo al sucesor del mandatario derechista Alejandro Giammattei, en un país con altos índices de violencia, corrupción y pobreza.

Arévalo lidera la intención de voto, según las encuestas, y promete una cruzada contra la corrupción. El candidato rechaza las acusaciones del fiscal y las atribuye a una persecución contra su partido. (Télam)