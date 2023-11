El excanciller mexicano Marcelo Ebrard anunció hoy que seguirá dentro del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pese a algunas irregularidades confirmadas en la puja interna por la candidatura a la presidencia para 2024, que le ganó la ex jefa de Gobierno de la capital Claudia Sheinbaum.

“Reconoce Morena que hubo prácticas indebidas en el proceso y que serán sancionadas; también se establece que habrá cambios para que no se repitan. Se respeta a la segunda fuerza que encabezamos en la 4T. Hay un entendimiento con Claudia Sheimbaum a partir de esta línea política”, escribió Ebrard en la red X.

El anuncio puso fin a las especulaciones sobre el futuro del excanciller, que amagaba con dejar el oficialismo, enojado por el proceso interno de Morena y sus aliados para decidir el postulante para junio del año próximo.

Ebrard reveló que el fin de semana pasado sostuvo dos encuentros con Sheinbaum.

MIRÁ TAMBIÉN La central obrera uruguaya hizo una manifestación por el escándalo del pasaporte a narco

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena determinó que se dieron las prácticas indebidas que denunció Ebrard, mediante el uso de recursos públicos federales a favor de Sheinbaum en el proceso interno, realizado en base a encuestas, pero estableció que no hay elementos para repetirlo.

"No es un traidor quien denuncia prácticas irregulares, porque sí las hubo; aquí están… Que nuestro partido no se convierta en un partido de Estado jamás, y que las prácticas que vienen del pasado se vayan de Morena para siempre. Este es un acuerdo político, no tiene que ver con un cargo en mi persona", subrayó Ebrard en un acto con sus seguidores.

Ebrard repasó su militancia de dos décadas en el movimiento encabezado por el presidente Andrés López Obrador, después de que ambos integraban el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que dejaron para fundar Morena en 2013.

"¿Por qué habría de dejar tirado lo que hicimos 24 años? Siempre voy a estar buscando competir por la presidencia de la República", prosiguió.

MIRÁ TAMBIÉN La misión de Unión Europea en Guatemala advierte sobre maniobras contra la asunción de Arévalo

Acompañado por su esposa, entre gritos de apoyo de sus correligionarios, Ebrard dijo que la negociación permite que Morena lo reconozca como parte de las filas del partido gobernante, según la agencia de noticias AFP.

El 7 de septiembre pasado Sheinbaum ganó con 39,4 por ciento de la encuesta principal, y Ebrard recibió 25,6 puntos porcentuales, mientras que en otras cuatro "encuestas espejo" el resultado fue similar.

"Hay diferencias, se compite, se puede hablar, se puede decir lo que se piensa, se puede luchar por ello y podemos formar parte, como es debido, de una coalición de fuerzas, no de una uniformidad sometida", dijo el dirigente oficialista.

Ebrard expresó satisfacción por la decisión de sancionar a los militantes de Morena que cometieron irregularidades.

"Fue decisiva mi conversación con Claudia, una vez que conocí su posición", respondió a periodistas.

Desde mediados de septiembre, Ebrard no descartó la posibilidad de registrarse como candidato presidencial por otra fuerza política, por caso el opositor Movimiento Ciudadano (MC), en el que militó antes de ingresar al PRD, que lo llevó a gobernar la capital del país (2006-11).

También Sheinbaum publicó poco después un mensaje en su cuenta de la red X.

"Me da gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. En la construcción de la unidad siempre hay que poner, por encima de todo, los principios, las causas y los anhelos del pueblo de México", escribió la candidata presidencial oficialista. (Télam)