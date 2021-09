(Por Diego Batlle).- El mundo no fue el mismo desde la mañana del 11 de septiembre de 2001 (11-S). Desde el momento en que el vuelo 11 de la compañía American Airlines se incrustó a las 8.46 en la Torre Norte del World Trade Center de Manhattan -dando inicio a un ataque en cadena que luego seguiría con el 175 de United chocando contra la Torre Sur del mismo complejo y con el 77 de American estrellándose contra el Pentágono-, el impacto humano y geopolítico fue inmenso. Tan gigantesco que sus secuelas en todos los terrenos continúa hasta hoy (basta con analizar la situación actual en Afganistán).

A pocos días de cumplirse 20 años de los atentados (un cuarto ataque suicida que supuestamente iba a impactar contra la Casa Blanca o el Capitolio no llegó a destino porque los pasajeros enfrentaron a los secuestradores e hicieron que el United 93 cayera antes de alcanzar al objetivo), Netflix tomó la iniciativa y estrenó en las últimas horas dos nuevos acercamientos -uno desde la ficción y otro documental- a aquellos trágicos hechos que dejaron casi 3.000 muertos y más de 25.000 heridos.

"Worth" -tal su sintético título original)- es una película de Sara Colangelo que, si bien tiene una breve introducción en la que se da cuenta de los ataques aéreos, se centra en la historia (real) de Kenneth Feinberg (excelente interpretación de Michael Keaton), un abogado top y docente universitario cuya especialidad era mediar en casos de compensaciones económicas cuando alguien muere. El problema es que en el caso de las Torres Gemelas fueron 2996 los fallecidos y, de haber tenido que enfrentar juicios millonarios de forma individual, el Tesoro en particular y la economía de los Estados Unidos en su conjunto habrían entrado literalmente en quiebra.

Al frente de un equipo de abogados -la principal colaboradora de Feinberg está interpretada por Amy Ryan-, el protagonista debe concebir en pocos meses una fórmula para determinar cuánto vale una vida y luego lograr que la inmensa mayoría la aceptara. La premisa puede sonar en principio un poco árida, abstracta y hasta cínica, sobre todo en semejantes circunstancias, pero la directora de "Little Accidents" y "The Kindergarten Teacher" va de lo legal y aritmético a lo íntimo cuando el protagonista (un obsesivo de los fríos números y los incisos inviolables) se encuentra en las distintas entrevistas con esposas (o amantes) de las víctimas y empieza a cambiar su perspectiva.

Hay desde abogados “tiburones” que representan a las familias de millonarios y que, claro, exigen compensaciones acordes a lo que “valían” ejecutivos de multinacionales hasta el caso de un joven que, si bien había estado en pareja durante muchos años con otro hombre, al morir éste corre el riesgo de no recibir un solo dolar porque los conservadores padres de la víctima no solo cuestionan esa relación sino que llegan incluso a negar que la misma hubiese existido. Sin papeles o leyes que lo ampare, se sabe, el Estado no puede reconocer ni garantizar derechos individuales o de minorías.

Las escenas entre el Feinberg de Michael Keaton ("Batman", "Birdman", "En primera plana") y Charles Wolfe (Stanley Tucci), un abogado que ha perdido a su esposa en los atentados y se convierte en referente para la mayoría de los familiares de la víctima, son de antología. Es que en sus visiones muchas veces opuestas a la hora de enfrentar los problemas y las relaciones quedan expuestas y sintetizadas las tensiones y contradicciones de una película que en un principio puede fastidiar un poco, pero que termina conmoviendo sin golpes bajos, con una austeridad y nobleza que se agradece.

Netflix también lanzó esta semana "Punto de inflexión: El 11-S y la lucha contra el terrorismo", serie documental de cinco partes de una hora cada una en la que, aquí sí, se reconstruye con una precisión imponente cada detalle de los atentados (hay mucho material de archivo inédito, testimonios de sobrevivientes, grabaciones de los audios de los aviones, las torres de control y los organismos de seguridad).

Pero no se trata solamente de eso (que no es poco): el celebrado director y productor Brian Knappenberger propone además una línea de tiempo que se remonta a la invasión soviética a Afganistán en 1979 para entender los antecedentes y el contexto en el que se produjeron los ataques, así como las no menos sangrientas consecuencias: la guerra contra el terrorismo, más precisamente contra Al Qaeda y su líder, Osama Ben Laden.

Con una mirada por momentos bastante cuestionadora respecto de la política del entonces presidente de George W. Bush, se despliega un pantalla un complejo rompecabezas con los cambiantes tableros de las distintas décadas, que incluyen diversas etnias, tribus y facciones, islamistas moderados y yihadistas extremistas, múltiples líderes, políticos y militares involucrados en una disputa no solo bélica sino también económica y religiosa.

Tanto en "¿Cuánto vale la vida?" como en "Punto de inflexión: El 11-S y la lucha contra el terrorismo" se hacen referencia al caso del mencionado vuelo 93 de United que no llegó a destino gracias al motín de los pasajeros y, en ese sentido, es bueno recordar en este recorrido a 20 años de los hechos que hay dos películas sobre aquellos sucesos de heroísmo civil que se estrenaron de manera casi simultánea en 2006: "Vuelo 93" ("United 93"), de Paul Greengrass (disponible en HBO Max, Netflix y Movistar Play); y "Flight 93", de Peter Markle.

De todas maneras, no son esos los únicos films ligados a los sucesos del 2001 para recuperar en estos días: en Netflix y Movistar Play también se puede ver "Las Torres Gemelas" ("World Trade Center"), que Oliver Stone rodó en 2006 con Nicolas Cage y Maria Bello; "La esperanza vive en mí" ("Reign Over Me", 2007), con Adam Sandler como un dentista devenido en alma en pena tras perder a su familia en uno de los vuelos de aquel 11-S (Movistar Play); y "La noche más oscura" ("Zero Dark Thirty", 2012), de la talentosa Kathryn Bigelow, que reconstruye la caza de Osama Ben Laden durante más de una década (está en Netflix y Movistar Play). Y hay muchos otros que también tocan (a veces de manera tangencial) historias de vida ligadas a aquel punto de inflexión en la historia de los EEUU.

Por su parte, desde el documental merecen mencionarse "A la sombra de las Torres: El 11 de Septiembre en Stuyvesant" (HBO), que se basa en charlas con ocho neoyorquinos (adolescentes en ese entonces) que estudiaban en la escuela pública secundaria Stuyvesant, ubicada a cuatro cuadras del World Trade Center; "Lo que ocurrió el 11 de septiembre" (2019), muy didáctico film destinado a toda la familia que dirigió Amy Schatz (Movistar Play); y "Fahrenheit 9/11", el explosivo ensayo de Michael Moore (disponible en YouTube) que cuestionó con dureza y crudeza el accionar de su gobierno y que le valió nada menos que la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2004.

