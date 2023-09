La hija mayor del secuestrado exvicepresidente paraguayo Óscar Denis, Beatriz Denis, lamentó hoy la falta de información certera sobre el caso y los nulos resultados de las investigaciones, al cumplirse mañana tres años de la retención del exfuncionario en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La familia de Denis dará mañana una conferencia de prensa y organizó para la tarde una misa en memoria del exfuncionario y para pedir por el esclarecimiento del caso.

"Lastimosamente mañana se cumplen tres años del secuestro de papá, de no tenerlo con nosotras, de esa ausencia… Lo extrañamos tanto… No podemos compartir con él, hablar, abrazarlo como lo hacíamos siempre. Y no tenemos ninguna información, avance o resultados sobre él", expresó Beatriz Denis, habitual vocera de la familia.

En declaraciones a ABC TV, la hija del exvice remarcó que la familia “necesita de la ayuda de todos, de las autoridades y de los demás paraguayos” para acercarse al esclarecimiento del caso.

MIRÁ TAMBIÉN Panamá comenzará a deportar migrantes que ingresan por la selva del Darién rumbo a Estados Unidos

Denis fue secuestrado el 9 de septiembre de 2020 en su estancia La Tranquerita, ubicada en Bella Vista, Departamento de Amambay, cerca de la frontera con Brasil.

En abril, la Fiscalía General del Estado, apenas asumido su nuevo titular, Emiliano Rolón, conformó un nuevo equipo de agentes fiscales para que investiguen el secuestro.

Y el último sábado, funcionarios del Gobierno se reunieron con los familiares de Denis y de otros tres secuestrados por grupos guerrilleros en el departamento de Concepción, en el norte del país.

A esa reunión, que se realizó en la residencia de las hijas de Denis, fueron los ministros de Defensa, Óscar González, e Interior, Enrique Riera.

MIRÁ TAMBIÉN ELN denuncia acuerdo para facilitar ataques de paramilitares y disidencias de las FARC en su contra

El policía Edelio Morínigo también está desaparecido desde que fue secuestrado por el EPP en 2014, y lo mismo pasa con el ganadero Félix Urbieta, retenido en 2016 por miembros del Ejército del Mariscal López (EML), una escisión del EPP.

El ministro Riera informó entonces que habrá un dron que vigilaría las 24 horas los lugares donde se presume que están los captores y que se hará un rastrillaje del monte en zonas en las que la familia presume que pueda haber datos. (Télam)