Familiares de víctimas de violencia policial en protestas registradas hace un año en Bogotá anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante lo que consideran falta de justicia sobre esos casos en Colombia.

"Lastimosamente, en Colombia siempre toca acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque aquí nada funciona de manera célere, y no hay un recurso judicial efectivo que tengan las personas para conseguir de manera rápida un acceso a la justicia", afirmó Alejandra Garzón, abogada de los afectados, según la agencia de noticias Sputnik.

En aquellas protestas murió Javier Ordóñez, un taxista de 42 años que estaba a punto de graduarse como abogado, después de que policías le dieran numerosas descargas eléctricas y lo llevaran a un destacamento del oeste de Bogotá.

El hecho, que se hizo viral en redes sociales, quedó registrado por cámaras de seguridad del barrio Villaluz.

Luego de ese hecho, manifestantes salieron a las calles a rechazar el abuso y también quemaron varios destacamentos policiales de la capital colombiana.

En ese contexto, algunos uniformados accionaron sus armas reglamentarias, según quedó registrado en imágenes en vivo en la zona de Suba, en el noroeste de Bogotá, y Soacha, en las afueras, donde murieron varios civiles.

Familiares de las víctimas recibieron amenazas de muerte tras insistir en el pedido de justicia y celeridad en las investigaciones.

"Si las amenazas no son investigadas de manera célere por parte de la Fiscalía, en menos de tres meses estaremos solicitando medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las familias, porque no es posible que estén en una situación de riesgo, tengan un peligro inminente, y el Estado colombiano no las proteja", agregó Garzón.

La abogada es parte de la organización DH Colombia, que lleva tres casos de personas que murieron, presuntamente por balas oficiales, entre el 9 y el 10 de septiembre de 2020, en distintos puntos de Bogotá. (Télam)