Familiares de desaparecidos del estado mexicano Guanajuato realizaron hoy una instalación que simuló un cementerio de fosas clandestinas frente a la sede del gobierno federal para denunciar la negación de las autoridades sobre la existencia de las masacres y violaciones de derechos humanos.

"Cuando las autoridades nos dijeron que no había fosas clandestinas en Guanajuato, nosotras con nuestras manos llenas de tierra y amor les demostramos que sí", dijeron en un pronunciamiento leído en la protesta de decenas de familiares de víctimas.

Liliana Mendoza, vocera del colectivo Hasta Encontrarte, denunció que la respuesta del presidente Andrés López Obrador fue una negativa, que dejaran su documento y que nadie salió a recibirlas.

Las madres instalaron carpas con una exhibición de fotografías de sus hijos desaparecidos para realizar la representación de un desentierro con palas que utilizan en las búsquedas, donde hallaban las consignas de su movimiento.

"Si Andrés Manuel (López Obrador) no va a las fosas, las fosas vienen a él", rezaba una frase rodeada de tierra que representaba las 176 fosas clandestinas encontradas en Guanajuato en tres años de la actual administración, consignó la agencia de noticias Sputnik.

El tercer Informe de Gobierno, presentado el 1 de este mes por López Obrador, contiene un pasaje sobre el tema de derechos humanos, con la cifra de más de 6.000 personas reportadas desaparecidas entre septiembre de 2020 y julio de 2021, y el hallazgo de 546 muertas.

En 11 meses fueron localizadas más de 400 fosas clandestinas con más de un millar de cuerpos en varios estados, entre ellos Guanajuato, Veracruz y Colima, la mayoría sin ser identificados hasta ahora por los forenses ni entregados a sus familiares, según el informe oficial entregado al Congreso.

Los familiares se dirigieron después a la sede de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El objetivo es que López Obrador reconozca la crisis en Guanajuato como una responsabilidad del gobierno federal y no solo de las autoridades de ese estado, gobernado por la oposición.

El 30 de noviembre pasado, el mandatario rechazó un informe del Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra las Desapariciones Forzadas que señala que en los casos de más de 95.000 personas desaparecidas la impunidad es "casi absoluta".

"No hay masacres, no se reprime al pueblo, no hay impunidad, cero impunidad", respondió el gobernante en conferencia de prensa, para recordar luego que se creó un mecanismo para búsqueda de personas desparecidas en su gestión que comenzó en diciembre de 2018. (Télam)