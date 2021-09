La familia del exvicepresidente de Paraguay Óscar Denis (2012-13), quien hoy cumple un año secuestrado por la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), calificó al grupo insurgente de "ladrones disfrazados de camuflaje".

En una conferencia de prensa, la hija de Denis -Beatriz- se dirigió de forma enfática al grupo que mantiene en cautiverio a su padre y dijo que los del EPP "solo logran seguidores portando un fusil, y eso lo consigue cualquiera".

Tras un año del secuestro del político liberal, su familia sigue sin tener novedades sobre su paradero.

"A ustedes les decimos que no son un ejército, porque no tienen la capacidad de convencer a nadie más que a sus propios descendientes y familiares. Tampoco son del pueblo porque no tienen ideología ni defienden la lucha social", agregó la hija durante la lectura de su palabras ante la prensa local.

"Utilizan un discurso marxista para ir detrás de lo que verdaderamente les importa: el dinero ajeno", afirmó, entre otras críticas lanzadas hacia el grupo guerrillero, sobre quienes dijo que "no son paraguayos ni se compadecen por la vida ni el futuro de sus propios hijos".

"No hay revolución, no hay comunismo, no hay ideales. Y mucho menos son paraguayos porque no tienen patria. No se compadecen ni por la vida ni del futuro de sus propios hijos", insistió.

Denis y el peón Adelio Mendoza fueron capturados por el EPP en una finca ganadera propiedad del exvicepresidente ubicada en el departamento de Amambay.

Su familia no tiene mayores novedades desde que fue llevado de su estancia Tranquerita, ubicada en el límite de Concepción y Amambay.

La única vez que los secuestradores se comunicaron con la familia fue para pedir que realicen una donación de víveres a comunidades por valor de 2 millones de dólares para su liberación.

El Gobierno desplegó a mediados de setiembre de 2020 un contingente de 800 policías y militares en el Norte del país, donde fue secuestrado Denis, para apoyar a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) con la búsqueda, pero no han dado resultados. (Télam)