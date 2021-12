El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza de Colombia, Sergio Fajardo, rechazó hoy la posibilidad de que esa alianza busque un acuerdo con el Pacto Histórico, que reúne a fuerzas de izquierda, para las elecciones del año próximo, como propuso Gustavo Petro, prepostulante de este grupo.

“No haré alianzas con Gustavo Petro; esta es una competencia política y será la gente la que decida; no se trata de un individuo que tenga la verdad revelada, sino de qué equipo es capaz de cambiar a Colombia sin el todo vale, sin rabia y sin miedo”, subrayó Fajardo.

El precandidato remarcó que “se trata de una competencia, y la ciudadanía colombiana va a decidir y quien gane tendrá la posibilidad de unir a Colombia”.

“Seguramente ganando nosotros vamos a convocar a los extremos, pero la transformación no va a venir desde un extremo", señaló, como una ratificación de una postura que la Coalición Centro Esperanza ya hizo pública en otras ocasiones: el Pacto Histórico y el uribismo son extremos.

Petro había renovado ayer su propuesta de unir a sectores de izquierda, centroizquierda y progresistas para enfrentar a la derecha y la centroderecha en las elecciones de mayo, en las que se elegirá al sucesor de Iván Duque.

Fajardo es solo uno de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, una alianza de fuerzas liberales y de centroizquierda.

"Yo lo he dicho desde varios años y he dado las razones por las cuales no lo haría. Petro utiliza el todo vale para conseguir votos; es diferente a la forma en la que nosotros hacemos política", señaló el exalcalde de Medellín a Caracol Radio. (Télam)