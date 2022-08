El exvicepresidente de Paraguay Óscar Denis cumplió hoy 700 días de su secuestro por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y sus familiares acusaron al Gobierno por su inacción y falta de interés para lograr su liberación.

Beatriz Denis, hija del exmandatario, lanzó duras críticas a la administración del presidente Mario Abdo Benítez por priorizar la interna del gobernante Partido Colorado y no la situación de los paraguayos que están en manos de grupos armados, dijo.

La hija de Denis, secuestrado hace 700 días por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se pronunció desde la banca que ocupó su padre en el Senado.

“No hay políticas de Estado impulsadas desde el Gobierno para que (los secuestrados) vuelvan a sus hogares. El Gobierno prioriza la política partidaria por encima de la seguridad de los paraguayos”, expresó a casi dos años del secuestro de su padre.

No es la primera vez que las hijas del exvicepresidente cuestionan la falta de voluntad del Gobierno para lograr la liberación de Óscar Denis y de los otros dos compatriotas que siguen en cautiverio: Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

Beatriz Denis sostuvo que “la familia solo recibió discursos rimbombantes” de parte de las autoridades, pero con "un contenido vacío como la habitación de mi padre", informó el diario paraguayo Última Hora.

"Papá no está con nosotras, don Félix no está con sus hijas y Edelio no está con sus padres", manifestó con una voz entrecortada.

“¿Podemos vivir con tanto dolor? ¿Cómo lidiar con tanta impotencia? ¿Por qué el Gobierno demuestra tanta indolencia?”, se preguntó e insistió en que el trabajo de las principales autoridades del país es velar por la seguridad de los ciudadanos paraguayos.

Criticó el pronunciamiento del Gobierno acerca de una "victoria estratégica sobre el EPP" y reiteró: "Papá no está con nosotras",

Además, afirmó que si no hay resultados contra los grupos armados se deben cambiar las estrategias de búsqueda.

Óscar Denis fue secuestrado el 9 de setiembre del 2020 en un camino interno de su estancia Tranquerita, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción.

La única vez que los secuestradores se comunicaron con la familia fue para pedir que realice una donación de víveres a comunidades por valor de 2 millones de dólares para la liberación.

Así como Óscar Denis, Edelio Morínigo permanece en manos del EPP, mientras que Félix Urbieta fue secuestrado por el Ejército de Mariscal López. (Télam)