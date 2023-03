El expresidente de Panamá Martín Torrijos confirmó hoy su candidatura para las elecciones presidenciales de mayo de 2024 con el objetivo de "rescatar" a su país de la grave crisis por la que atraviesa, aunque adelantó que no formará parte de las listas del Partido Revolucionario Democrático, con el cual gobernó de 2004 a 2009.

"Me propongo ser candidato presencial en las elecciones de mayo de 2024. No me quedaré al margen; Panamá está en crisis, todos tenemos que construir a su solución; debemos rescatar a Panamá", expuso Torrijos en un video compartido en sus redes sociales, reportó la agencia Europa Press.

El exmandatario dijo que la nación centroamericana está inmersa en un periodo de crisis fuertemente marcado por las situaciones de inseguridad, la corrupción o el clientelismo, "entre otros asuntos que afectan enormemente a la sociedad".

Asimismo, centró su mirada en la labor de la Asamblea Nacional, un órgano en el que, sostuvo, "juegan con las reglas y las leyes y usan el clientelismo para ganar elecciones".

MIRÁ TAMBIÉN Castillo negó haber cometido delitos de corrupción y la fiscal dijo que puede ir preso hasta 32 años

"Es la política al servicio del dinero", definió.

En la parte final de su video, abogó por impulsar una candidatura "pluralista, abierta, de convergencia y patriótica".

La Asamblea Nacional está controlada por el Partido Revolucionario Democrático, al que se adhirió a comienzos de la década de los 90 y con el que logró la victoria presidencial, pero de la que ahora afirmó que se desvinculará, sin dar precisiones ni tampoco profundizar sobre las de su candidatura.

Torrijos no podrá ser candidato de manera independiente, por fuera de los partidos, pues debería haberlo confirmado antes de julio del año pasado, refirió el diario local La Prensa.

MIRÁ TAMBIÉN Seis personas murieron tras asalto de fuerzas israelíes en campo de refugiados de Cisjordania

(Télam)