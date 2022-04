El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) irá a juicio por supuesto soborno en plena campaña presidencial, tras la decisión de una jueza de Bogotá de rechazar el pedido de prescripción presentado por la Fiscalía, que contaba con el apoyo de la Procuraduría y de la defensa de Uribe, se informó anoche.

La resolución de la jueza Carmen Helena Ortiz surge en la recta final de la campaña electoral para los comicios presidenciales del 29 de mayo, en los que el candidato opositor de izquierda Gustavo Petro marcha cómodo primero en las preferencias, según todos los sondeos, y el aspirante por el oficialismo de derecha, Federico Gutiérrez, está intentando llegar a una segunda vuelta.

La magistrada ratificó anoche, tras 12 horas de deliberaciones, que el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia debe continuar la investigación a Uribe por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.

Ante ese fallo, el expresidente deberá ir a juicio por los delitos mencionados que se habrían originado -según la denuncia- cuando, a través de uno de sus abogados, ofreció dádivas a algunos exparamilitares para que declararan en contra del congresista de izquierda Iván Cepeda, consigna hoy el diario bogotano El Nuevo Siglo.

MIRÁ TAMBIÉN Equipo de la ONU viaja al sur de Ucrania para preparar posible evacuación de civiles de Mariupol

Ortiz manifestó que la Fiscalía no logró demostrar la tesis de que Uribe no cometió delito y cuestionó al ente acusador por no realizar "una investigación rigurosa", lo que justificó en que el fiscal a cargo, Gabriel Jaimes, omitió llamar a declarar a varios testigos, considerados pertinentes y que habían podido aportar más elementos para esclarecer la verdad sobre los supuestos sobornos.

"El despacho no comparte la crítica de la defensa, al censurar que la imputación llevada en la indagatoria y (...) por ello estima que tampoco asiste razón a Álvaro Uribe en su intervención, cuando manifestó que se le había quitado el derecho a la defensa al no informarle en qué calidad se le imputaba", dijo Ortiz, citada por la emisora Caracol Radio, diversos diarios locales y la agencia de noticias Europa Press.

En este sentido, la jueza explicó que todo el trámite efectuado en el Tribunal Supremo de Justicia "conserva plena validez dentro de esta actuación", y que las pruebas de la Sala de Instrucción del Tribunal Supremo serán tenidas en cuenta en su integridad.

Ortiz aseguró que existen pruebas que indican que el abogado de Uribe pudo actuar en nombre del expresidente en reuniones con algunos testigos.

MIRÁ TAMBIÉN Rusia vincula actos terroristas en región separatista de Moldavia con la guerra en Ucrania

La Fiscalía había alegado imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia de Uribe, porque según el fiscal Gabriel Jaimes, no hay pruebas que determinen que el procesado haya participado en delito alguno.

Sin embargo, la jueza determinó que sí hay indicios de que Uribe habría realizado un delito de soborno y fraude.

Desde que abandonó la presidencia hace 12 años, el exmandatario -máximo referente de la derecha colombiana y férreo enemigo de los acuerdos de paz con las FARC- afrontó más de cien causas de diverso tenor y en todas fue sobreseído. (Télam)