El expresidente peruano Pedro Castillo se consideró hoy “secuestrado” en la cárcel, volvió a declararse “víctima de una decisión arbitraria” y hasta ironizó sobre la acusación de alzarse en armas que pesa en su contra cuando no tenía en su despacho “ni un cortador de uñas”.

«Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación hasta este momento. Señor magistrado, yo no me levanté en armas; el día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano”, remarcó Castillo.

Lo hizo desde el Penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva, durante una audiencia judicial para evaluar la tutela de derechos que planteó su defensa, un pedido para que se revise la denuncia en su contra.

Castillo está detenido desde que el 7 de diciembre último pronunció un discurso en el que anunció el cierre del Congreso y el inicio de una gestión por decreto, lo que dio paso a su destitución y su reemplazo por Dina Boluarte, hasta entonces su vicepresidenta.

MIRÁ TAMBIÉN Gobierno de Lula propondrá antes de fin de mes una nueva normativa para tenencia de armas

“No he cometido ningún acto de rebelión ni conspiración; la rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta”, expresó Castillo.

Insistió en que, aunque sí leyó una proclama, “no se hicieron efectivas” ninguna de las medidas que anticipó en el mensaje.

Por eso se declaró “víctima de una arbitrariedad” al ser encarcelado inconstitucionalmente previa destitución sumaria por el Congreso, según dijo en los 3 minutos de su intervención.

En alusión a las fuerzas mayoritarias del Parlamento, dijo que no pudieron asimilar la derrota sufrida por su elección en 2021 y desde el primer día de su mandato tuvieron “una actitud obstruccionista”, según reportó la agencia Prensa Latina.

MIRÁ TAMBIÉN Canciller ucraniano pide a Latinoamérica que se involucre en rechazar la invasión rusa

El juez supremo Juan Carlos Checkley corrigió a Castillo al remarcarle que está “en prisión preventiva” y no es “un preso político, porque la medida fue dictada por un juzgado y confirmada por una sala de la Corte Suprema”.

Con todo, el exmandatario además rechazó los cargos de corrupción en su contra, que atribuyó a “una conspiración” entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Congreso y la prensa opositora. (Télam)