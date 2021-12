(Por Marianela Mayer).- La expresidenta del partido uruguayo Frente Amplio (FA) Mónica Xavier denunció que el programa de Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou muestra un "Estado mínimo y en retirada" y destacó la relevancia del referéndum que la coalición opositora y movimientos sociales impulsaron contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) para evitar "daños" en la sociedad.

En entrevista con Télam en Ciudad de México, adonde acudió al séptimo encuentro del Grupo de Puebla, la también exsecretaria general del Partido Socialista (2016-2019) habló sobre los desafíos a asumir por las nuevas autoridades del FA, que serán elegidas mañana, e insistió en la necesidad de reafianzarse como fuerza en el interior del país.

- Télam: ¿Cómo calificaría a la gestión de Lacalle Pou?

- Mónica Xavier: Lacalle Pou está llevando adelante un programa que es una concepción diametralmente opuesta a la que tiene el FA. Lo vamos a identificar en un tema clave: el rol del Estado. Todos los ciudadanos del planeta tuvimos la mejor y más didáctica demostración del valor del Estado en esta pandemia, donde quedó absolutamente claro que el mercado no asignó ningún tipo de ayuda equitativa al mundo (...) Lo que hizo Lacalle Pou es incorporar su programa de Gobierno a una LUC que había anunciado en términos generales, pero no en sus contenidos específicos, pasando por arriba lo que ella significa. No es para implementar un plan de Gobierno por la vía legislativa, sino para la coyuntura más impactante que estábamos viviendo que era la pandemia y casi 500 artículos de esa LUC no tenían una sola referencia a esta. Se pretenden implementar temas absolutamente diversos. Mientras el mundo decía no nos atemos las manos y apoyemos con fondos públicos todo lo que sea posible para evitar una caída muy profunda, Uruguay aprobaba un ciclo fiscal mediante la LUC. También hay temas que nos hacen retroceder en materia de inclusión financiera y transparencia (...) y hay aspectos más concretos que muestran ese Estado mínimo, en retirada y que no piensa en una estrategia de desarrollo nacional.

- T: ¿De ahí la apuesta del FA de revocar esta ley mediante un referéndum?

- MX: Junto a las fuerzas sindicales y sociales decidimos recorrer los caminos constitucionales hacia una consulta ciudadana y se están verificando las últimas firmas con su huella digital, que deben alcanzar el 25% del padrón electoral. No sólo vamos a llegar, sino que lo vamos a superar y saldrá esta patriada impresionante que las y los ciudadanos se pusieron al hombro en plena pandemia. La oposición que lleva adelante el FA es a planteamientos que retrotraen avances del país, que no fueron solo hechos por un Gobierno, sino por la sociedad uruguaya. Mediante los mecanismos diversos de movilización vamos a enfrentarla para evitar que esos retrocesos generen daños en la población. Lo hemos dicho desde el primer día, no convertimos esta tarea en una elección de medio tiempo que Uruguay no tiene, estamos enfrentando con un mecanismo constitucional 135 de los casi 500 artículos de la LUC porque consideramos que son los más perjudiciales. Fue un avasallamiento del Poder Ejecutivo hacer que esta ley tuviera la dimensión, la complejidad y la diversidad de temática que abarca.

- T: Este domingo se celebran las internas para renovar la cúpula del FA. ¿Cuáles deberían ser los cambios a asumir por la coalición para rearmarse?

- MX: El FA tiene que ser una oposición responsable y esto no significa no dar batalla. Por el contrario, es dar las batallas en cada uno de los momentos y siempre tener una alternativa. La legitimidad de las autoridades que salgan de esta votación es muy importante para seguir construyendo la alternativa que es el FA en materia de Gobiernos en plural -a nivel nacional, departamental y municipal-, pero también debemos ser una fuerza política que mantenga ese poder articulador con el conjunto de la sociedad. A lo largo de los 15 años de Gobierno del FA hubo momentos en los que hubo mayor distanciamiento y otros en los que se pudo articular de mejor manera. En particular, tenemos un desafío muy importante que es afianzarnos en todo el país. Hemos tenido un retroceso de adhesión de ciudadanos de los diversos interiores del país porque, por un lado, siempre las fuerzas políticas se descansan cuando están en el Gobierno y, segundo, porque de alguna manera se ha privilegiado la zona metropolitana que nuclea a los departamentos con la mayor concentración de población y quedaron distantes y poco incluidas situaciones diversas del interior que no es homogéneo. En la actividad política, la presencia en todo el territorio nacional de manera permanente es clave.

- T: Durante la campaña, los candidatos frenteamplistas insistieron también en la importancia de las transformaciones colectivas, la paridad y el relevo generacional.

- MX: Para mí es clave. Hay una cuestión que es lo estatutario y otra que es la realidad. El hecho de que estemos casi en la contratapa del estatuto muestra algo, que no solo se lo tenemos que achacar al conjunto del Frente. Las mujeres y los jóvenes tenemos que involucrarnos en una mejor representación en la vida cotidiana. Las mujeres hemos dado batalla dentro del FA y en los últimos tiempos se sumaron una serie de resultados muy importantes. No solo porque el tema está arriba de la mesa, sino que se han concretado protocolos para temas muy importantes y antes invisibilizados, como la violencia en el espacio político. También pudimos ir a la presentación de listas a nivel nacional y departamental paritarias y estamos peleando que el conjunto de la estructura cotidiana dé cuenta de esa paridad. En cambio, el tema jóvenes y la estructura todavía está más retrasado porque, por un lado, el ser joven es una condición que se supera demasiado rápidamente y, por el otro, hay temas de mucha mayor complejidad vinculados a poder darles la voz para que planteen las diferentes alternativas mientras la sociedad es cada día más diversa. Una de las cosas a lograr es tener esos movimientos autónomos, pero también expresiones incorporadas a la vida orgánica cotidiana para que las agendas no queden tan disociadas. Otras generaciones deben tomar la posta, pero en conjunto los jóvenes frenteamplistas tienen que tener más canales de expresión en la fuerza política y a la fuerza política le cuesta reconocer que las hormas que tiene para incorporar son demasiado escasas y homogéneas. Todo eso debe estar mejor contemplado. (Télam)