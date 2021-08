El exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien ocupó ese cargo entre 2012 y 2018, en el entonces gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), oficializó hoy que buscará la jefatura del Estado en las elecciones del año próximo,

Gaviria anunció hoy su renuncia a la rectoría de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, para buscar la Presidencia, por ahora como candidato independiente.

"Tomé la decisión porque creo que mi abordaje de los problemas sociales y mi visión de la vida puede ser unificadora, puede ayudar a buscar caminos de reconciliación, a juntar a quienes piensan distinto", explicó Gaviria en un video que difundió en sus redes sociales.

De 55 años y graduado en Ingeniería Civil, el exministro se desempeñó como economista y representó de alguna manera el ala liberal del gabinete de Santos.

MIRÁ TAMBIÉN Aire para Castillo: su gabinete logra la confianza del Congreso en Perú

"Cuando era estudiante, antes que presidente, quise ser investigador, escritor o programador. Mi vida de académico ha estado centrada en los problemas de los colombianos de siempre, la pobreza, la desigualdad y la violencia. Aspirar a la Presidencia encierra, en mi opinión, una contradicción esencial", dijo.

Atribuyó ese hecho a que la decisión implica un compromiso con el bienestar colectivo "pero revela, al mismo tiempo, una ambición por fuera de lo común".

Señaló además que asume este rol "difícil" como parte de una trayectoria vital y repasó el llamado de su padre a no tolerar las injusticias, como su salida de Medellín tras un intento de homicidio, y sus dudas sobre aceptar el Ministerio de Salud y su diagnóstico de cáncer.

Destacó la necesidad de que el Gobierno desate una fuerza transformadora e hizo un llamado a dejar atrás "la idea absurda de que Colombia es un fracaso sin atenuantes".

MIRÁ TAMBIÉN Una investigación de la Inteligencia de EEUU no pudo determinar el origen del coronavirus

"Mi propósito no es impedir la llegada de alguien. Mi campaña no va a ser contra nadie. No es una gesta personalista, es una invitación a un trabajo colectivo", aseveró Gaviria, que reveló además el origen de su lema de campaña: “Colombia tiene futuro".

Contó que al final de un viaje en avión, en una llegada a Santa Marta, recibió de otro pasajero un mensaje escrito en una servilleta: "Con todo respeto me atrevo a escribir estas palabras a 25.000 pies de altura porque hago parte de un grupo grande de colombianos que no vemos que el camino sea responsabilidad de un líder político. El cambio es responsabilidad de todos. Colombia estoy seguro tiene futuro, Colombia tiene que tener futuro", decía el texto, según el ahora posible candidato.

Al exministro lo habían tentado hasta el momento desde el mismo Partido Liberal y desde la Alianza Verde, pero por ahora irá como independiente, lo que lo obligará a recolectar firmas para sustentar su aspiración. (Télam)