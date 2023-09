El exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata admitió hoy que la constructora brasileña entregó aportes en dinero a las campañas presidenciales de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García y también a la que se realizó para no que no sea revocada la entonces alcalde de Lima Susana Villarán, a la vez que explicó que con la cesión de los fondos “se abrían puertas para tener relaciones” con los partidos.

Barata declaró de forma virtual desde Brasil, como testigo, ante el equipo especial que lleva adelante la investigación del llamado Lava Jato en Perú.

Fue la primera vez que un directivo del gigante de la construcción brasileña declara en la causa. El equipo de fiscales está encabezado por José Domingo Pérez y el interrogatorio fue dirigido por la titular del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Nayko Coronado Salazar.

"Me acuerdo del monto del señor Humala, que eran 3 millones de dólares; de la señora Fujimori, que era como un millón; de la señora Villarán, tres millones. Pero los otros exactamente no me acuerdo", detalló Barata, quien declaró por un acuerdo de cooperación entre Perú y Brasil.

El directivo explicó que llegó a Lima en 1997 y comenzó a trabajar en 2001 como jefe de Odebrecht en Perú. En 2012, dejó el cargo y volvió a Brasil en 2016.

Explicó que desde un inicio la firma tuvo contratos importantes, como la construcción del Metro de Lima.

“Llegamos a tener al mismo tiempo 17 contratos, dispersos a lo largo del país”, aseguró, y reseñó que él tenía la tarea de "identificar las oportunidades de proyectos, de negocios, identificar a las personas responsables de ejecución de esos proyectos, gestionar la parte financiera, legal, y hacer la interlocución con la matriz en Brasil”.

Barata advirtió que algunos funcionarios solicitaban que se pagara por beneficios, como "alguna facilidad en el proceso de licitación".

"A veces eran políticos que no querían ser identificados como receptores de esos recursos, porque estaban en campañas políticas”, agregó, según los sitios locales El Comercio y RPP.

Cuando se le preguntó por el objetivo de los aportes, explicó que se “abrían puertas para tener una relación con el partido político y los políticos”.

Dio detalles de las relaciones con funcionarios con responsabilidades en la construcción del metro limeño, una obra que “lo tenía muy preocupado, con bastante atención” al entonces presidente Alan García.

Contó que su relación personal con García era “bastante fluida, bastante próxima”, que se lo presentaron en su campaña del 2001 y que Odebrecht aportó a dos campañas del exmandatario.

“La primera campaña han sido 200 mil dólares. No recuerdo más detalles. En una ocasión ganó y en otra no”, dijo.

Y relató entonces que la empresa puso 3 millones de dólares para la campaña de Humala, un millón para Keiko Fujimori y 3 millones para Villarán, que en 2013 enfrentó una consulta para revocar su mandato.

“Hemos aportado a varias campañas políticas. Principalmente de presidentes, congresistas, alcaldes”, amplió Barata.

El Lava Jato es una investigación que se inició en Brasil pero salpicó a funcionarios de varios países de la región, en todos los casos por pagos que hicieron empresas, principalmente Odebrecht, para conseguir ventajas en licitaciones de obras públicas. (Télam)