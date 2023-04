El excandidato presidencial pinochetista José Antonio Kast, junto a diputados del Partido Republicano, le pidieron al Gobierno crear “lugares provisorios” para alojar a extranjeros que hayan ingresado al país de manera ilegal "hasta que sean expulsados".

“Migración Ilegal Cero” es el nombre de la propuesta que el Partido Republicano entregó al Gobierno para enfrentar la crisis migratoria, la cual presenta una serie de pilares, entre ellos la creación de “lugares provisorios” para extranjeros que hayan ingresado al país de manera ilegal.

“Queremos reeditar algo similar a lo que fueron las residencias sanitarias, para tener lugares para llevar a quienes no cumplan con los requisitos de permanencia en Chile a lugares provisorios hasta que sean expulsados”, expresó Kast en conferencia de prensa.

El excandidato pinochetista afirmó que esta medida generaría una “mejor relación” y “directa relación” con los países vecinos para “exigirle a cada uno de ellos control migratorio” y de esta forma atacar una de las principales crisis que vive el país.

La dureza con los migrantes indocumentados no es patrimonio exclusivo del pinochetismo. El martes de la semana pasada, 11 de abril, el fiscal nacional, Ángel Valencia, participó de la sesión de la Comisión de Constitución del Senado donde hizo la propuesta de solicitar prisión preventiva a todos aquellos extranjeros detenidos que no cuenten con documentación de identidad.

Esta idea fue bien recibida por distintos senadores, quienes dos días después, el 13 de abril, presentaron un proyecto de ley para incorporar al Código Procesal Penal el “criterio Valencia”, y de esa forma convertir en ley una medida que, hasta ahora, solo tiene el rango de instructivo para los persecutores y no es vinculante para los tribunales de garantía.

Respecto al “criterio Valencia”, Kast se mostró a favor y afirmó que el fiscal “ha dado una señal clara y contundente de lo que se debe hacer, y esperamos que los tribunales acojan esa medida”.

La actual Ley de Migraciones se ha visto superada por la gran cantidad de personas que ingresan al país, debido a esto el proceso se ha vuelto dilatado y engorroso para que las autoridades puedan hacer efectivas las medidas de expulsión.

En esa línea, el excandidato presidencial declaró la necesidad de crear un ministerio especial que trabaje en colaboración con distintas instituciones para poder identificar a personas indocumentadas y posteriormente expulsados.

"Esperamos que el Gobierno recoja esta idea de tener un ministerio especial, con un ministro con delegaciones especiales, para agrupar a los distintos entes que dependen del Estado, como es: Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Aduanas y cualquier organismo que tenga alguna vinculación para poder identificar o acreditar que una persona no cuenta con los documentos necesarios para estar en Chile proceda a ser expulsado”, afirmó el fundador del Partido Republicano.

Además, Kast, señaló que entre las propuestas también va un apartado operativo, “que es formar una fuerza de tarea que integre a las distintas fuerzas policiales, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, para que reúnan todos los antecedentes que tengan de cualquier persona y poder efectuar una detención”.

El líder republicano también se refirió al nuevo texto constitucional, señalando que “debe estar incluido el resguardo de fronteras y la expulsión de extranjeros que estén en condición de ilegal”.

Por otra parte, Renovación Nacional suscribió la petición del Partido Republicano de enfrentar la crisis migratoria y pidieron discusión inmediata a proyecto que tipifica la migración ilegal.

“Hemos venido a solicitarle al presidente de la República que le ponga discusión inmediata al proyecto de ley que tipifica el ingreso clandestino en nuestro país”, afirmó a la prensa el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper, agregando que “le pedimos al presidente de la República que el verdadero fast track lo hace la discusión inmediata, esa es la manera de darle fast track a los proyectos mediante las urgencias presidenciales".

Este proyecto de ley indica que, si un migrante no reúne las condiciones para ser declarado como refugiado en el país, o no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad están amenazadas, y hace ingreso al territorio nacional de manera clandestina por un paso no habilitado será sancionado con la pena de presidio menor y una multa de entre 11 a 20 unidades tributarias (aproximadamente entre 860 a 1.570 dólares). (Télam)