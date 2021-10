El ex primer ministro irlandés Leo Varadkar, advirtió hoy a los líderes mundiales que se abstengan de firmar acuerdos con el Reino Unido hasta que estén seguros de que el Gobierno vaya a cumplir con sus promesas.

Las declaraciones de Varadkar surgen tras una serie de mensajes en Twitter, en los que el exasesor del primer ministro Boris Johnson, Dominic Cummings, sugirió que la intención del Gobierno era incumplir con los puntos más conflictivos del Protocolo de Irlanda firmado con la Unión Europea en el marco de la salida del Reino Unido del bloque comunitario.

El Reino Unido acordó con la UE que tras el Brexit, Irlanda del Norte permanecería bajo algunas reglas del bloque comunitario para evitar que una frontera comercial dura resurgiera en la isla de Irlanda.

Sin embargo, el Reino Unido quiere cambiar ahora el acuerdo para permitir que las mercancías circulen más libremente entre Irlanda del Norte y el resto del territorio británico.

En ese sentido, el exasesor de Boris Johnson y estratega del Brexit, destituido en 2020, dijo que el plan había sido "deshacerse de las partes que no les convenían" después de ganar las elecciones.

Aseguró también que Johnson no entendía lo que significaba su acuerdo de salida con la UE cuando lo firmó.

"Estos comentarios son muy alarmantes, porque significaría que esta Administración actuó de mala fe y eso es algo que debe escucharse en todo el mundo", expresó el primer ministro irlandés haciendo referencia a los acuerdos comerciales que está intentando negociar el Gobierno de Boris Johnson con otros países tras el Brexit.

Varadkar advirtió que sería un mensaje que resonaría en todo el mundo, porque si el Gobierno británico no respeta sus acuerdos, eso se podría aplicar a cualquier otro país.

“Seguramente el mensaje debe llegar a todos los países del mundo de que este es un Gobierno británico que no necesariamente cumple su palabra y no necesariamente cumple con los acuerdos que hace. Y no debe hacer ningún acuerdo con ellos hasta el momento en que esté seguro de que cumplen sus promesas, por ejemplo, como el protocolo”, afirmó. (Télam)