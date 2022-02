El exlíder de la central única de trabajadores de Uruguay PIT-CNT Fernando Pereira asumió hoy la presidencia del opositor Frente Amplio (FA), con llamados a reconectar a la coalición de izquierda con la militancia en el terreno y a luchar contra el machismo para lograr una sociedad "más justa".

Mes y medio después de ganar las internas frenteamplistas, el flamante presidente asumió este sábado oficialmente su cargo en un acto realizado en el teatro El Galpón de Montevideo.

Durante su discurso, Pereira hizo un llamado a los miembros del partido a salir a las calles y reconectar con las bases: "Le hace daño al FA que nuestros militantes se enteren por la prensa de lo que discutimos en los organismos de dirección. Si lo queremos decir nos paramos frente a una cámara y lo decimos mirándole la cara a los compañeros".

Por este motivo, aseguró que "el partido va a salir a escuchar". "Van a salir todos y en particular la presidencia. Vamos a visitar cada departamento y cada localidad", manifestó, según reportó el diario El País.

En tono autocrítico, el exlíder sindicalista también se refirió a los "enormes daños" que hizo la construcción "machista y patriarcal" e instó a los varones a cambiar su masculinidad.

"No basta con decir yo no lo hice, no basta con decir yo no soy parte de este proceso cultural, ni siquiera basta con cambiar personalmente nuestra masculinidad, tiene que ser un proceso colectivo y que el FA lo impulse dentro de su fuerza política", expresó Pereira, en medio de los debates que generó en Uruguay el caso de una mujer que fue víctima de una violación grupal.

El dirigente consideró asimismo que el ingreso del feminismo al FA es "una necesidad política y ética". Para el nuevo presidente, la coalición de izquierda -que gobernó el país entre 2005 y 2020- no puede estar alejada de un movimiento que aseguró es "probablemente" el más transformador de Uruguay y de Latinoamérica.

"Si estamos lejos no es peor para el feminismo, es peor para el FA", sentenció.

Pereira se refirió también a la relevancia del referéndum que la coalición opositora y movimientos sociales impulsaron contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), esqueleto de la gestión del Gobierno del conservador Luis Lacalle Pou, y señaló que la tarea principal es "construir una mayoría" para derogar 135 de sus 476 artículos.

"Hay vientos que indican que el 27 de marzo habrá una construcción de una mayoría y será una victoria no de nuestra fuerza política, del pueblo uruguayo que defendió sus derechos", indicó, a la vez que invitó a los militantes a golpear las puertas de todas las casas del país en un "pueblo a pueblo" que, a su juicio, no debe finalizar nunca.

La LUC refleja los principales puntos del programa de la coalición oficialista, abarcando temas tan diversos como seguridad pública, educación, economía o salud. Entre los puntos más cuestionados de la ley están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y la declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", con la consecuente facultad para disolverlos.

Pereira fue designado el 23 de diciembre como presidente electo del FA luego de que se impusiera al actual diputado Gonzalo Civila y a Ivonne Passada, senadora entre 2015 y 2020, en las elecciones de esa fuerza política.

Con 67,2% de los votos, el actual presidente de la coalición opositora fue el que más apoyo electoral recibió en la historia del partido. (Télam)