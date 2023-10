La disputa en Bolivia entre Evo Morales y el presidente Luis Arce tuvo hoy un nuevo capítulo con una denuncia del exjefe de Estado por un supuesto “negocio familiar” vinculado al litio y al gas que involucraría a un hijo del mandatario, querella que el Gobierno rechazó como una “calumnia”.

A través del exprocurador Wilfredo Chávez y el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) Orlando Ceballos, Morales presentó ante la Fiscalía un pedido para que se investiguen unos audios en los que aparentemente un hijo de Arce habla de contratos sobre el litio.

"A nombre del presidente del MAS (Movimiento Al Socialismo) y expresidente Evo Morales venimos a solicitar al fiscal general del Estado que investigue la veracidad de unos audios en los que se habla del negocio familiar por parte del hijo de nuestro presidente -Luis Arce-", informó Chávez a periodistas en la sede de la Fiscalía General en Sucre.

Morales había difundido ayer, en conferencia de prensa, una grabación que atribuye al hijo mayor de Arce.

“Cuando hablé con Luis, me dijo: ‘hijo, yo ahora no tengo tiempo -así me lo dijo- para ver los detalles porque tengo que enfocarme en el tema político; no quiero perder el hilo y como estar saliendo a la prensa’. Está con toda la carga. Entonces, me dijo a mí: ‘vos hazte cargo del litio y del gas también para ver los planes, ver el apoyo de la campaña, ver el tema de proyectos’, todo eso”, dice presuntamente Arce hijo en la cinta.

Chávez explicó que se trata de "una denuncia delicada, porque involucra a los recursos estratégicos del país" y luego instó al fiscal a responder con prontitud.

Un rato antes, Morales pidió que el caso no quede en la impunidad y exigió una investigación imparcial.

El acusado es Marcelo Arce Mosqueira, que en la grabación supuestamente dice que cuando se cierre el acuerdo el presidente tratará la cuestión “a nivel Ejecutivo”, según detalla el sitio de Fides.

Desde La Paz, el portavoz presidencial, Jorge Richter, afirmó que "no es una buena práctica involucrar a las familias" y aseguró que la denuncia tiene que ser adecuadamente probada.

Y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció la existencia de un ataque sistemático en torno al presidente Arce, en base a “calumnias y mentiras para desprestigiarlo” políticamente.

“Se viene observando un ataque sistemático a la gestión del presidente Luis Arce; se ha estado intentando sembrar una serie de mentiras y calumnias en torno al presidente y en torno a muchas de las personas que estamos en gestión de Gobierno”, denunció Prada, según la estatal agencia ABI.

Morales y Arce vienen distanciándose hace meses, pero la disputa pareció alcanzar un punto de no retorno porque a comienzos de mes un congreso del MAS realizado en Cochabamba designó al exmandatario candidato único para los comicios de 2025 y consideró “autoexpulsados” del partido a Arce y al vice, David Choquehuanca.

Arce y Choquehuanca, por su parte, tienen el respaldo de las cinco organizaciones sociales que integran el llamado Pacto de Unidad que gobierna con el MAS y que harán el martes 17 un Cabildo en la ciudad de El Alto. (Télam)