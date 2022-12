Un volcán entró en erupción el domingo en Indonesia, arrojando una nube de ceniza de 15 km en el cielo y obligando a la evacuación de casi 2.000 personas, según las autoridades, que emitieron su máxima alerta para la zona del este de la isla de Java. No hubo informes inmediatos de víctimas por la erupción del volcán Semeru y el Ministerio de Transporte de Indonesia dijo que no había impacto en los viajes aéreos, pero se habían enviado avisos a dos aeropuertos regionales para que estuvieran atentos. "La mayoría de las carreteras están cerradas desde esta mañana y ahora está lloviendo ceniza volcánica y ha cubierto la vista de la montaña", dijo a Reuters por teléfono desde las cercanías del volcán el voluntario comunitario Bayu Deny Alfianto. El Semeru, la montaña más alta de Java, entró en erupción el año pasado matando a más de 50 personas y desplazando a miles. La agencia indonesia de mitigación de desastres (BNPB) dijo que 1.979 personas habían sido trasladadas a 11 refugios y las autoridades habían distribuido mascarillas a los residentes. La erupción comenzó a las 02.46 hora local (1946 GMT del sábado) y las labores de rescate, búsqueda y evacuación continuaban.La columna de ceniza del volcán alcanzó una altura de 15 km, según la Agencia de Meteorología de Japón, que inicialmente había estado en alerta por la posibilidad de que el volcán pudiera provocar un tsunami. Más tarde descartó esa posibilidad. La erupción, a unos 640 km (400 millas) al este de la capital, Yakarta, se produce tras una serie de terremotos en el oeste de Java, incluido uno el mes pasado que mató a más de 300 personas. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia (PVMBG) elevó el nivel de actividad volcánica a su máximo y advirtió a los residentes que no se acerquen a menos de 8 km (5 millas) del centro de erupción del Semeru. Las nubes de ceniza caliente se han alejado casi 12 millas (19 km) del centro de la erupción, dijo. El jefe del PVMBG, Hendra Gunawan, señaló que podría haberse acumulado un mayor volumen de magma en comparación con las anteriores erupciones del volcán, en 2021 y 2020, lo que podría significar un mayor peligro para un área más grande. "Las nubes calientes del Semeru podrían llegar más lejos y a una distancia donde hay muchas residencias", indicó. En un video enviado a Reuters por la policía de la zona, se veía a los habitantes alejarse de las laderas del volcán, algunos con sus pertenencias apiladas en motos. Un puente dañado estaba cubierto de ceniza volcánica. Con 142 volcanes, Indonesia tiene la mayor población del mundo que vive cerca de un volcán, con 8,6 millones de personas a menos de 10 km (6 millas) de uno. Un terremoto letal de finales de noviembre que sacudió el oeste de Java tuvo una magnitud de 5,6, pero a poca profundidad. El sábado, un terremoto de 6,1 grados se produjo a mayor profundidad y obligó a la gente a huir de los edificios, pero no causó grandes daños ni víctimas. (Reporte de Stefanno Sulaiman y Angie Teo en Yakarta; Reporte adicional de Tetsushi Kajimoto en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa) Reuters-NA NA