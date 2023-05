Un hombre negro de 30 años murió estrangulado en medio de una discusión en un subte de la ciudad de Nueva York, aparentemente por un exmarine que quedó libre luego de ser interrogado.

Según la policía, la víctima gritaba y amenazaba a otros pasajeros hasta que uno lo dominó tomándolo del cuello hasta dejarlo inconsciente.

Así lo encontraron los agentes que llegaron al lugar y lo llevaron al Hospital Lenox Hill, donde murió.

El hecho ocurrió en la línea F, en un subte que viajaba en dirección norte en la estación Broadway-Lafayette en la tarde del lunes.

Un testigo filmó la escena y subió el video a las redes sociales.

Se ve entonces que un hombre de camisa blanca patalea mientras tres pasajeros lo sujetan. Uno lo asfixia con sus brazos, mientras otros dos le sostienen los brazos y las piernas. El protagonista intenta respirar mientras pide que lo suelten.

Diarios de Estados Unidos, entre ellos el New York diario y el Daily News, detallaron que un hombre de 24 años fue interrogado como sospechoso de haber provocado el estrangulamiento, pero luego quedó en libertad.

El hombre que murió tenía numerosos arrestos previos por delitos que incluyen agresión, alteración del orden público y palizas, dijeron fuentes policiales.

The Washington Post identificó al hombre que estranguló al ahora fallecido como un exmarine.

Y agrega que habría practicado sobre la víctima una "chokehold" (en inglés), una maniobra prohibida para los departamentos de policía desde la muerte de George Floyd, en 2021.

Según declaraciones recogidas por medios estadounidenses, los testigos indicaron que el hombre de 30 años -identificado como Jordan Neely, imitador de Michael Jackson- gritaba que tenía hambre y sed, pero no había atacado a nadie.

"No tengo comida, no tengo bebida, estoy harto. No me importa ir a la cárcel y recibir cadena perpetua. Estoy listo para morir", dijo, según algunos testigos.

El vocero de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), Tim Minton, aseguró que no había empleados en el vagón del subte cuando ocurrió el crimen.

Desde que asumió, en enero del año pasado, el alcalde Eric Adams anunció varias veces que duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo, en un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia. (Télam)