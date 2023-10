El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó hoy el estado de guerra tras el ataque por tierra, mar y aire de terroristas palestinos contra Israel desde la Franja de Gaza. "Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, no son rondas de combates, es una guerra", dijo Netanyahu en un video difundido en sus redes sociales, que remarcó: "Estamos en guerra y la ganaremos". "Ordené, en primer lugar, que se desalojaran las comunidades en las que se habían infiltrado terroristas. Esto actualmente se está llevando a cabo. Al mismo tiempo, he ordenado una amplia movilización de reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido", señaló el primer ministro. Asimismo, advirtió que "el enemigo pagará un precio sin precedentes". Int./GAM NA