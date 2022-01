Un hospital de Boston, en Estados Unidos, rechazó a un paciente como candidato a recibir un trasplante de corazón porque no está vacunado contra el coronavirus, se informó en las últimas horas. El hombre, llamado DJ Ferguson y de 31 años, necesita con urgencia un corazón, pero el Brigham and Women´s Hospital lo removió de su lista de espera, según indicó a la prensa el padre del paciente, David. Explicó David Ferguson que la vacuna contra el coronavirus está en contra de los "principios básicos" de su hijo, que "no cree en eso" y en consecuencia, decidió no aplicársela. Por su parte, el hospital argumentó que la determinación que tomó en este caso se corresponde con sus políticas en lo que se refiere a trasplantes de órganos. En un comunicado, el centro médico sostuvo: "Dada la escasez de órganos disponibles, hacemos todo lo posible para garantizar que un paciente que recibe un órgano trasplantado tenga la mayor probabilidad de supervivencia", según reportó el sitio web de la cadena BBC en español. El hospital remarcó que, de acuerdo con sus políticas internas, todos los pacientes que quieran recibir un trasplante deben estar vacunados contra el coronavirus. En este sentido, un portavoz dijo que el sanatorio requiere "la vacuna contra la Covid-19 y (ciertos) comportamientos de estilo de vida de los candidatos a un trasplante para crear tanto el mejor entorno para una operación exitosa, como para optimizar la supervivencia del paciente después del trasplante, dado que su sistema inmunológico está drásticamente suprimido". La declaración del hospital, cuidadosamente redactada, podría indicar que existen otros factores más allá del estado de vacunación de DJ Ferguson para argumentar su remoción de la lista de espera, aunque la institución se negó a discutir más detalles para preservar la privacidad del paciente. El centro médico agregó que la mayoría de las 100.000 personas que aguardan un trasplante no recibirán uno en un plazo de cinco años debido a la escasez de órganos disponibles. La decisión del centro médico de Boston generó polémica en el país norteamericano y en este contexto, el padre del paciente dijo que efectivamente como su hijo no está vacunado, ni planea hacerlo, "lo sacaron de la lista para un trasplante". David Ferguson aseguró que apoya la decisión de su hijo de elegir lo que es conveniente para su vida: "Es muy valiente, tiene integridad y principios. Él realmente cree en eso y eso me hace respetarlo aún más. Es su cuerpo, su decisión". A pesar de que el hospital le haya negado el trasplante de corazón, DJ Ferguson de momento se mantiene firme en su postura de no vacunarse, en tanto su familia se encuentra analizando qué medidas tomar, ya que una de las opciones es retirarlo del centro de salud de Boston para trasladarlo a otro hospital, pero el estado de salud del paciente es delicado. El paciente ha estado en el hospital desde el 26 de noviembre de 2021 y sufre un problema cardíaco hereditario que hace que sus pulmones se llenen de sangre y líquido, según reza el texto de la campaña de la plataforma de financiación colectiva GoFundMe, que Amanda, una amiga de la familia, organizó para buscar ayuda con los costos médicos. Amanda explicó en ese texto que el motivo de DJ Ferguson para no vacunarse es su preocupación por la posibilidad de que pueda experimentar inflamación cardíaca, algo que podría resultar peligroso dada la debilidad de su corazón. Éste es un efecto secundario potencial de la vacuna contra el coronavirus que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos enfatizan que es raro y temporal. CO/EFR/OM NA