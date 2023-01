Estados Unidos anunció el miércoles que suministrará a Ucrania 31 carros de combate avanzados M1 Abrams en cuestión de meses, una decisión que ha contribuido a romper el bloqueo diplomático con Alemania sobre la mejor manera de ayudar a Kiev en su guerra contra Rusia. El presidente Joe Biden anunció la decisión en declaraciones en la Casa Blanca, diciendo que los tanques son necesarios para ayudar a los ucranianos a "mejorar su capacidad de maniobra en terreno abierto". Biden agradeció a Alemania su decisión de suministrar a Ucrania tanques Leopard 2. "Alemania realmente ha dado un paso adelante", dijo. "La expectativa por parte de Rusia es que nos vamos a dividir", dijo Biden refiriéndose a los aliados estadounidenses y europeos

"Pero estamos plena, total y completamente unidos". Estados Unidos se había mostrado contrario a la idea de desplegar los tanques Abrams, difíciles de mantener, pero tuvo que cambiar de táctica para convencer a Alemania de que enviara a Ucrania sus tanques Leopard 2, más fáciles de usar. Sin embargo, los Abrams —uno de los tanques estadounidenses más potentes— no irán a Ucrania en un futuro próximo. Los altos cargos de la administración que informaron a los periodistas sobre la decisión dijeron que la entrega de los Abrams tardará meses, no semanas, y describieron la medida en términos de defensa a largo plazo de Ucrania. Los miembros del ejército ucraniano recibirán formación sobre el uso de los Abrams en un lugar aún por determinar. Aunque se trata de un arma muy sofisticada y cara, el Abrams es difícil de mantener y supone un reto logístico de reabastecimiento porque funciona con combustible de aviación. El coste total de un solo tanque Abrams puede variar, y puede superar los 10 millones de dólares por tanque si se incluye el entrenamiento y el mantenimiento. Las decisiones de Washington y Berlín se producen mientras los aliados occidentales ayudan a Ucrania a prepararse para una posible contraofensiva en primavera para intentar expulsar a Rusia del territorio del que se ha apoderado. "No existe ninguna amenaza ofensiva para Rusia", declaró Biden. Altos cargos de la administración dijeron que Biden había hablado con el canciller alemán Olaf Scholz en múltiples ocasiones este mes sobre la ayuda a Ucrania. Biden volvió a hablar el miércoles con Scholz, así como con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y el presidente francés, Emmanuel Macron, ambos estrechos aliados en la ayuda a Ucrania. "El anuncio de hoy realmente fue producto de buenas conversaciones diplomáticas como parte de nuestras consultas estrechas regulares y en curso con aliados y socios sobre la asistencia de seguridad a Ucrania", dijo un alto cargo. Se esperan más anuncios de los aliados de Estados Unidos sobre la capacidad adicional de vehículos blindados, dijo esta fuente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que cualquier envío de Abrams sería una pérdida de dinero, ya que "arden" como otros tanques. "Estoy seguro de que muchos expertos comprenden lo absurdo de esta idea. El plan es desastroso en términos de tecnología", dijo

"Pero, sobre todo, sobrestima el potencial que añadirá al ejército ucraniano. Estos tanques arden igual que todos los demás", declaró Peskov a los periodistas. Una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters el martes que la decisión de Estados Unidos sobre los Abrams formaba parte de las conversaciones con los alemanes sobre su reticencia a proporcionar tanques y para demostrar que el compromiso de Estados Unidos era significativo. "Estados Unidos estaba dispuesto a hacer un compromiso significativo para ayudarles a hacer el suyo", dijo la fuente

"Los tanques son una capacidad importante y si hacía falta el liderazgo de Estados Unidos, eso es lo que estábamos dispuestos a hacer". Estados Unidos proporcionará los tanques a través de un fondo conocido como Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, que permite a la administración de Biden comprar armas a la industria en lugar de tomarlas de los arsenales de armas estadounidenses existentes. Comprarlos es un proceso más lento. (Reporte de Steve Holland, Phil Stewart, Idrees Ali y Doina Chiacu; editado en español por Tomás Cobos) Reuters/NA NA