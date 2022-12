Al menos dos personas murieron este martes por la madrugada a causa de un terremoto de 6.4 grados de magnitud en la costa norte de California, donde también se registraron cortes de energía por el temblor. El movimiento telúrico fue poco profundo y se registró a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Eureka, en Humboldt, de acuerdo a lo que informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Por otro lado, el Centro nacional de alerta de tsunamis aseguró que no se esperaban maremotos. La red eléctrica se vio afectada en un 72%, debido a que casi 72 mil abonados estaban sin luz a las 16 (hora local) en Humboldt, según el sitio especializado poweroutage.us. "No hay electricidad en todo el condado. No llame al 911 a menos que tenga una emergencia inmediata", dijo en Twitter la Oficina de Servicios de Emergencia de Humboldt. El sismo generó varios desastres como el derrumbe de una carretera, lo que bloqueó el acceso a la ciudad de Fernbridge. A su vez, también se pudo ver en fotos y videos publicados en las redes sociales que hubo ventanas rotas, artículos caídos en las casas y un pasillo de supermercado lleno de productos desparramados. Por otro lado, reportaron escombros y pequeños deslizamientos de rocas en una ruta central que une Humboldt con California. California suele sufrir regularmente los sismos. Los especialistas advierten que puede ser posible que un terremoto sacuda la zona y genere una gran destrucción en los próximos 30 años. FGB/PT NA