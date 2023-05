Sudáfrica le proporcionó armas a Rusia durante el conflicto bélico con Ucrania, a pesar de la neutralidad que el país africano asegura mantener el conflicto, según denunció el embajador de Estados Unidos en Pretoria, Reuben Brigety

En rueda de prensa, el diplomática puntualizó que las armas fueron proporcionadas a través del buque ruso Lady R, que atracó en la base naval Simon´s Town, de Ciudad del Cano,. "Entre las cosas que notamos fue el atraque del buque de carga en la base naval de Simon´s Town entre el 6 y el 8 de diciembre de 2022, que estamos seguros de que cargó armas y municiones en ese buque en Simon´s Town mientras regresaba a Rusia", afirmó el embajador, según informó el canal local News24. El embajador resaltó que "armar a los rusos es extremadamente grave"

"No consideramos que este problema esté resuelto. Y nos gustaría que Sudáfrica practique su política de no alineación", subrayó. La oficina del presidente Cyril Ramaphosa dijo que estaba decepcionada por las afirmaciones y dijo que no se han proporcionado pruebas para respaldarlas, de acuerdo con el sitio BBC. Sobre cuán precisa era la información de inteligencia de EE.UU

de que el país africano entregó armas a Rusia, Brigety aseguró que apostaría su vida por la fiabilidad de ese dato, de acuerdo con el canal sudafricano. El embajador enfatizó que ese asunto fue uno de los temas de "preocupación" planteados por altos funcionarios estadounidenses a una delegación sudafricana de alto nivel que visitó Estados Unidos recientemente. En su opinión, sería "un error subestimar las preocupaciones en Washington", según publicó el diario sudafricano TimesLive. Brigety agregó que las otras preocupaciones planteadas por los funcionarios estadounidenses incluyeron la participación de Sudáfrica en maniobras militares con Rusia y China durante el aniversario de la invasión de Ucrania el pasado febrero. "También expresamos nuestra seria preocupación por el momento de los ejercicios navales conjuntos en los que Sudáfrica participó con Rusia y China en aguas de Sudáfrica, que coincidieron con el aniversario de la invasión rusa de Ucrania", apuntó. El país africano asegura haber adoptado una postura neutral sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y ha pedido diálogo para resolver el conflicto. Esta posición no está solo vinculada al papel estratégico político y económico que Moscú tiene en algunos países de África, sino también a motivos históricos como el apoyo ruso a los movimientos anticoloniales y de liberación del siglo XX, como la lucha contra el régimen segregacionista "apartheid" en el caso de Sudáfrica

A raíz de las acusaciones, el gobierno sudafricano anunció el establecimiento de una investigación independiente dirigida por un juez jubilado, dijo un portavoz de la oficina del presidente

