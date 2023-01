El ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, volvió a rechazar hoy que el país pueda involucrarse de algún modo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque “no es la guerra de Hungría”.

"El pueblo húngaro no es responsable de esta guerra; el pueblo húngaro no puede hacer nada por el estallido de la guerra; el pueblo húngaro no quería esta guerra", manifestó Szijjarto, según recogió Magyar Nemzet y citó la agencia Europa Press.

"Esta no es nuestra guerra, ni siquiera queremos involucrarnos; tenemos que quedarnos fuera de esta guerra, esta es la decisión del pueblo húngaro", aseveró el ministro de Exteriores, en referencia a los últimos resultados electorales.

Las palabras de Szijjarto parecieron una reacción a conceptos de su homóloga alemana, Annalena Baerbock, quien en la última Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa subrayó la importancia de que el bloque europeo actuara de forma conjunta y sin culparse entre sí.

De hecho, el ministro húngaro reclamó que la comunidad internacional apueste por el discurso político encaminado hacia la paz, y evite, en cambio, medidas que pueden provocar que la guerra en Ucrania se prolongue en el tiempo.

Para Szijjarto, “cuanto más dure la guerra, más sufrimiento habrá que soportar, más muertes habrá que presenciar y más desplazamientos se registrarán en Europa”, todo sumado a un empeoramiento de las condiciones económicas y del suministro energético. (Télam)