La Embajada de España en Buenos Aires anunció hoy que la Argentina dejó de estar incluida en "la lista de países seguros", una decisión que llega luego de que la Unión Europea (UE) haya recomendado reintroducir restricciones debido a la situación epidemiológica de la Covid-19.

"A partir de hoy, Argentina ha dejado de estar incluida en la lista de países seguros, por lo que se modifican los requisitos de ingreso en España. Es muy importante seguir atento a las informaciones ya que podría haber modificaciones próximamente", informó a través de Twitter la representación diplomática española en Buenos Aires.

Desde ahora, los argentinos que quieran ingresar a España deben cumplir uno de los siguientes requisitos: certificado de vacunación con al menos una de los fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) o la Organización Mundial de la Salud (OMS); una prueba de hisopado negativo de Covid-19 o un certificado de recuperación de la enfermedad con un mínimo de 11 días de diferencia desde haberlo contraído.

De las vacunas aplicadas en Argentina, la EMA autorizó hasta el momento solo las de BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Novavax.

MIRÁ TAMBIÉN Coalición liderada por Arabia Saudita lanza ataques contra rebeldes en Yemen

Por su parte, la OMS aprobó para uso de emergencia las de Sinopharm y Sinovac.

A partir de ahora sólo 14 países están en la nómina de permitidos: Bahréin, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China (sujeto a reciprocidad).

Click to enlarge A fallback.

"El Consejo de la UE, tras revisar las recomendaciones para el levantamiento de las restricciones de viaje por la situación con el coronavirus, actualizó la lista de terceros países con los que se recomienda eliminar las restricciones de viaje. En particular, Argentina, Australia y Canadá quedaron excluidos de esta lista", detalla el comunicado publicado en la página oficial del Consejo de la UE.

El Consejo actualiza cada dos semanas la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje.

MIRÁ TAMBIÉN Al menos siete manifestantes murieron en Sudán en las protestas contra el golpe de Estado

"Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran en el Anexo I están sujetos a restricciones de viaje temporales. Esto es sin perjuicio de la posibilidad de que los estados miembros levanten la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas", agrega el documento del organismo europeo. (Télam)