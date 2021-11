Las autoridades de Eslovaquia propusieron un confinamiento nacional para lidiar con un avance récord del coronavirus que tiene a los hospitales al borde del colapso en este país de la Unión Europea (UE), de los más afectados por la ola que recorre el continente.

Inspirados en la vecina Austria, el Gobierno eslovaco tiene previsto discutir imponer un confinamiento estricto para toda la población, la vacunada y la no vacunada contra el coronavirus, en una reunión en agenda para mañana.

El primer ministro Eduard Heger dijo anoche que era necesario actuar "inmediatamente", y diputados de la coalición que lo sostiene, formada por cuatro partidos, han dicho que evalúan un confinamiento de dos o tres semanas de duración.

"Es una medida impopular, pero absolutamente inevitable", señaló hoy la presidenta, Zuzana Caputova, luego de visitar un gran hospital en la ciudad capital de Bratislava.

Caputova dijo que lo que vio en el Hospital de la Universidad de Bratislava "fue trágico, fue horrible".

"Los especialistas son claros en esto: es necesario restringir la movilidad de la gente, necesitamos un confinamiento...desafortunadamente, es una medida que tiene que afectar a todos", agregó, informó la agencia de noticias eslovaca TASR.

Eslovaquia informó el viernes pasado un récord de 9.171 casos en 24 horas, superando la anterior plusmarca de 8.432 registrada unos pocos días antes.

Ayer, el Gobierno impuso nuevas restricciones contra los no vacunados, que no pueden entrar a negocios de venta de productos no esenciales, incluyendo los shoppings.

Tampoco pueden asistir a eventos públicos y deben testearse dos veces por semana para poder ir a trabajar.

El país registró 161 hospitalizaciones por Covid-19 más en las últimas 24 horas, con lo que el total actual llegó a 3.182, por encima del umbral de 3.000 camas considerado crítico por el Gobierno, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera agregó que el 82% de esos nuevos pacientes son personas no vacunadas.

La tasa de vacunación de Eslovaquia se situaba hoy en el 45.3%, una de las más bajas de la UE, muy por debajo del 65% de promedio de todo el bloque.

El país montañoso de Europa Central, de 5,5 millones de habitantes, acumula más de 621.400 casos de coronavirus y 13.985 muertes.

(Télam)