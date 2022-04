El escritor chileno-estadounidense Gonzalo Lira tuvo hoy su primera aparición pública en una entrevista transmitida en YouTube después de que se denunciara su desaparición en Ucrania el pasado 15 de abril, en la que aseguró que se encuentra "bien físicamente" en la ciudad de Jarkov y que no puede dar más detalles sobre lo sucedido durante los últimos días.

"Estoy bien, físicamente bien. De vuelta en línea. No hay nada más que pueda decir públicamente, más que estoy bien", dijo Lira.

En una entrevista concedida a Alex Christoforou, escritor chipriota y director de The Duran, el también periodista contó que fue llevado en una camioneta SUV el pasado 15 de abril aproximadamente a las 13 horas, sin dar más detalles, y que desde entonces no ha tenido acceso a sus herramientas digitales.

"No tengo mi computadora, no tengo mi teléfono, ni nada que haya sido publicado en mi canal de YouTube Coach Red Pill, mi feed de Twitter o mi canal de la aplicación de mensajería Telegram, después del 15 de abril lo hice yo, porque desde entonces no tuve acceso a esas cuentas, y aún no lo tengo, de hecho, así como tampoco tengo acceso a mis cuentas de correo electrónico", explicó el chileno.

MIRÁ TAMBIÉN Zelenski no admite caída de Mariupol y Rusia confirma que busca el control del sureste de Ucrania

Gonzalo Lira, de 54 años, nacido en Estados Unidos y ciudadano chileno, es escritor y director de cine.

Desde Ucrania y a través de su canal de YouTube Coach Red Pill (321.000 suscriptores) expresaba su punto de vista sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, con una mirada diferente de la de los medios occidentales.

Debido a su postura crítica con el Gobierno del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Lira había advertido el 26 de marzo sobre la posibilidad de que algo le ocurriese, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: "Si no has tenido noticias mías en 12 horas o más, pon mi nombre en esta lista".

Durante la entrevista con Christoforou, Lira agradeció la preocupación de las personas y medios que se hicieron eco de su desaparición durante los últimos siete días, pero aseguró que "también hay muchas otras personas que merecen la atención", en referencia a los desaparecidos Vlodimir Struk, Denis Kirev, Mijail y Aleksander Kononovich, Néstor Shufrych, Yan Taksyur, Dmitri Djangirov y Elena Berezhnaya.

MIRÁ TAMBIÉN Nuevos disturbios en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén

"Los resalté en mi perfil de Twitter @realGonzaloLira. Esas personas importan más, porque no sabemos dónde están algunos de ellos, algunos están muertos, bueno, asesinados", afirmó.

De momento, Lira debe permanecer en la ciudad de Jarkov, ubicada a unos 500 kilómetros al este de Kiev, y no puede irse "por mandato de las autoridades locales".

El Colegio de Periodistas de Chile había iniciado esta semana una investigación con el objeto de encontrar a Lira. "Iniciamos por nuestra propia cuenta gestiones para conocer el paradero de Lira, pero no hemos encontrado información oficial aún sobre las circunstancias de su desaparición", afirmó el presidente de la entidad, Danilo Ahumada. según la agencia de noticias Sputnik.

El dirigente dijo que tomó contacto con la organización Reporteros Sin Fronteras, que respondió que no tenía registro oficial del caso de Lira ni de una supuesta desaparición relacionada con casos de libertad de expresión.

La Cancillería chilena informó ayer que se mantenía "en contacto con las entidades pertinentes" a fin de conocer “cualquier novedad sobre la ubicación del connacional”.

Télam consultó hoy a la Cancillería chilena, sin que por el momento haya confirmación oficial sobre su aparición. (Télam)