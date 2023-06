(Por Martín Cocco, especial desde Montevideo) Con las heridas y causas judiciales todavía abiertas por la crisis desatada por el caso de corrupción del exjefe de la custodia presidencial, el gobierno conservador del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, enfrenta un nuevo escándalo público que podría generar un fuerte impacto en el oficialismo, después de que uno de sus principales articuladores y negociadores en el Congreso perdiera sus fueros y deba enfrentar ante la Justicia la acusación de ocho víctimas -entre ellas un niño de 13 años- sobre explotación sexual de menores.

Gustavo Penadés, legislador por el Partido Nacional desde 1994, expresidente de la Cámara de Diputados, amigo personal de Lacalle Pou y hasta el año pasado coordinador de la bancada de senadores del partido de gobierno, se quedó esta semana sin inmunidad parlamentaria por pedido de la Fiscalía General de la Nación.

Penadés, de 57 años, es señalado como presunto autor de delitos de explotación sexual infantil y adolescente, con denuncias de pago "por actos eróticos y sexuales", y enfrenta una pena de hasta 12 años de cárcel.

La mayoría de sus presuntas víctimas tenía entre 13 o 14 años cuando ocurrieron los abusos, según el documento de Fiscalía enviado al Congreso en el que se fundamentó el pedido de desafuero del senador, votado por unanimidad.

Según las fechas detalladas por las víctimas, todos los delitos se cometieron durante la etapa de legislador (diputado o senador) de Penadés.

Para Eduardo Botinelli, director de la consultora de opinión pública Factum, es muy difícil prever hasta dónde puede llegar el impacto del caso Penadés.

Según dijo a Télam, Uruguay está frente a un hecho histórico por dos razones: es la primera vez que el Senado aprueba el desafuero de uno de sus integrantes y porque el hecho en sí supone una cuestión inédita, ya que el país no ha tenido a nivel político este tipo de casos, "que además de gravísimo, es altamente repudiable y condenable socialmente".

Botinelli señaló que la imagen personal de Penadés ha caído fuertemente en la opinión pública. "Lo que resta por conocer con el paso del tiempo es cómo y cuánto impacta en su sector (la Lista 71 o Herrerismo) y cuánto impacta en el Partido Nacional, incluso cuánto puede impactar en la imagen del Parlamento y hasta en todo el espectro político", agregó el sociólogo.

Según Botinelli, hubo casos en el mundo con repercusión en las personas o en los partidos, y otros sin impactos importantes. Por ejemplo, hubo casos de personas con graves acusaciones, e incluso comprobadas, que luego mantuvieron su actividad política sin grandes repercusiones electorales.

Uruguay, dijo Botinelli, carece de este tipo de antecedentes, "ha habido otros que no son comparables", y que también han tenido efectos diversos según el caso y según cómo actuó su partido en cada momento.

Militante desde 1982 del sector del Partido Nacional que llevó a la Presidencia en 1990 al padre del actual mandatario (Luis Lacalle Herrera), Penadés ha rechazado desde un comienzo todas las acusaciones y así lo ratificó en su declaración ante Fiscalía.

"No me arrepiento de nada, porque no he cometido ningún delito", dijo el mes pasado a la salida de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

El escándalo fue creciendo a medida que la prensa local publicaba la aparición de nuevas víctimas desde el primer caso público, el de una militante trans del Partido Nacional, quien hace dos meses reveló que siendo menor había sido abusada por el senador.

Por su parte, la politóloga Tamara Samudio resaltó dos aspectos importantes del daño del caso Penadés en el oficialismo.

A nivel parlamentario, Penadés era una figura con más de tres décadas en el trabajo legislativo. "Era un hombre de diálogo, de articulación y negociación para el Partido Nacional y, en particular, en estos últimos años, en la coalición de gobierno", dijo Samudio a Télam.

Penadés articuló en el Congreso los grandes proyectos del gobierno; Ley de Urgente Consideración, Reforma de la Seguridad Social, las Rendiciones de Cuenta, y el Presupuesto. Para el Partido Nacional es "una pérdida de una figura de mucha relevancia" con una capacidad negociadora y articuladora importante, referenciada por la coalición de gobierno y por integrantes de la oposición.

Por otro lado, en la interna de la agrupación gobernante, la situación de Penadés mostró tensiones y enfrentamientos, con salidas públicas de líderes políticos sectoriales cuestionando apoyos y presionando para una rápida salida del senador del partido.

"Ha generado tensiones internas entre figuras del Partido Nacional y hay que ver de qué forma se cierran o avanzan en un contexto de campaña electoral", dijo Samudio, en relación a las elecciones del año próximo.

Samudio, también especialista en derechos de infancia y adolescencia, cree de todas formas que es difícil que el caso Penadés afecte fuertemente al Partido Nacional en términos electorales, fundamentalmente por una consideración realizada hace muy poco en el país por la Relatora de la ONU sobre explotación y abuso sexual infantil: su preocupación por la existencia en Uruguay de una gran naturalización o estigmatización sobre las víctimas de explotación sexual comercial de la infancia y la adolescencia.

"Ella marcaba cierto grado de naturalización o de aceptación sobre las víctimas y ello repercute en la visión de la ciudadanía sobre este tipo de temas", destacó.

Los detalles del caso en el documento de la Fiscalía enviado al Parlamento dejaron sin salida a Penadés, que se vio forzado a renunciar a todos sus cargos su fuerza política y quedó suspendido en su calidad de senador.

Las víctimas "en todos los casos son o fueron menores de edad y varones", afirma el documento fiscal, provenientes de "contextos sociales altamente vulnerables". Según la Fiscalía, el proceder de Penadés "se sostiene a lo largo de los años".

"De las declaraciones obtenidas, se reúnen similares formas de convencer a los adolescentes a que accedan a tener actos sexuales, de cómo acceder a sus cuerpos, lograr que se desnuden, besarles, tocarles, solicitarles que lo masturben y le hagan sexo oral, para finalmente en algunos casos lograr algo más", sostiene el documento de Fiscalía al que tuvo acceso Télam.

El presidente Lacalle Pou había respaldado a Penadés apenas conocida la primera denuncia, sobre finales de marzo. "Sería un mal amigo si no le creo", declaró en ese momento.

Pero esta semana, horas antes del desafuero del senador, el mandatario cambió su postura y calificó de graves las denuncias contra su excompañero de partido.

Algo similar ocurrió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, amigo íntimo y compañero de corriente política de Penadés. El funcionario pasó de calificar las acusaciones de "infamia" contra su amigo a denuncias de abuso sexual "muy graves, terribles" en junio. (Télam)