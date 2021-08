El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó hoy de “grave” a la publicación de los contratos de compras de vacunas contra el coronavirus firmados con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, debida a un “error involuntario” de un organismo oficial que fue aprovechado por una ONG.

“Es algo muy grave, porque claramente se trataba de información confidencial y que puede poner en riesgo el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación”, dijo el mandatario a periodistas.

“Por eso estamos trabajando rápidamente con las farmacéuticas, para evitar que esto afecte la circulación de más vacunas en el territorio colombiano”, agregó, según la agencia de noticias Sputnik.

En tanto, el director administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, afirmó que el gobierno estaba trabajando con los equipos legales de Pfizer y AstraZeneca, a fin de evitar sanciones por la divulgación de los contratos, que obligaban a las partes a mantener confidencialidad sobre lo acordado.

“Lo que hemos estado trabajando nosotros es que no haya consecuencias, que no se presente ningún retraso en el proceso de envío de vacunas, que esto no afecte ni genere ningún tipo de multa ni sanción al país, y ese es el trabajo que hemos estado haciendo desde el día de ayer”, explicó Muñoz en conferencia de prensa.

La difusión de los contratos, por parte de la ONG Instituto Anticorrupción, se debió a un “error involuntario” del Consejo de Estado, según reconoció esta organismo.

“La presidencia del Consejo de Estado advierte que se trató de un error involuntario y que adelantará las investigaciones correspondientes”, informó ese ente en un comunicado.

Instituto Anticorrupción es una organización sin fin de lucro que tiene como objeto la investigación y el análisis de las causas y los efectos de la corrupción.

“Los contratos que firma el Estado son públicos y el acceso a la información es un derecho fundamental, así quieran hacernos creer lo contrario”, escribió el director del Instituto, Camilo Enciso, en Twitter.

Duque no descartó que el gobierno emprenda acciones legales contra la ONG por la publicación de los acuerdos. (Télam)