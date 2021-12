Un escándalo desnudó el machismo político en un pequeño municipio del sur de Brasil, cerca de la frontera con Argentina y Uruguay, cuando los hombres del Concejo Deliberante de la ciudad de Canguçú eligieron a una colega -la única mujer del cuerpo- como vicepresidenta segunda del cuerpo apenas "por su belleza" y para "embellecer la política".

El caso ocurrió en el pequeño municipio del estado de Río Grande do Sul, a 500 kilómetros de Paso de Los Libres, provincia de Corrientes, donde en la votación de autoridades del Poder Legislativo de Canguçú fue elegida vicepresidenta segunda Iasmin Roloff, del Partido de los Trabajadores (PT). la única mujer del Concejo Deliberante local.

Roloff no tenía intenciones de candidatearse incluso para el cargo, pero fue forzada por sus propios opositores, en una sesión con características de "pago chico", muchos tomando "chimarrao", el clásico mate de los "gaúchos", como se dice a los brasileños de Río Grande do Sul.

En la sesión, tres concejales de partidos de derecha votaron por la dirigente del PT bajo el argumento de que Roloff "debe embellecer la política y el Concejo Deliberante", además de por ser la única mujer y, con 24 años, la más joven del legislativo local.

"Emocionalmente estoy muy afectada. No fue una falta de respeto a mí, sino a todas las mujeres. Todavía estoy digiriendo y encontrando fuerzas para seguir con la frente alta pero me hizo muy mal. No puedo bajonearme porque hay mucha gente que confía en mi trabajo", dijo la concejala del partido fundado por el expresidente y favorito para recuperar el Gobierno Luiz Inácio Lula da SIlva.

Roloff no solo es la única mujer y la persona más joven del cuerpo, sino que es la única represente de un partido de izquierda en el municipio.

El sur de Brasil es la principal región de apoyo al presidente Jair Bolsonaro.

El futuro sobre si aceptar o no el cargo para el fue electa sin haberse presentado será debatido con la conducción del PT local.

"No es un concurso de belleza, estoy ahí para trabajar por el municipio", dijo la concejala, quien no pretende accionar medidas legales contra sus colegas.

Roloff había disputado en minoría la presidencia del Concejo Deliberante el miércoles pasado pero fue superada por el derechista Marcelo Maron, del Partido Traballhista Brasileño, una de las bases de apoyo del bolsonarismo a nivel nacional y estandarte de los autodenominados "libertarios" verdeamarillos.

Pero para decidir las otras autoridades, el líder del también bolsonarista Partido Progresista (PP), Francisco Vilela, argumentó que su partido históricamente "vota a las damas" y propuso a la única concelaja como vicepresidenta segunda de la mesa directora.

Lo secundó Arion Braga, también del PP: afirmó que había que "embellecer" la política y dar un "toque femenino".

Coincidieron con él otros dos concejales: Oraci Teixeira, del Partido Socialista Brasileño (PSB), que en Río Grande do Sul está en alianza con los conservadores, y Silvio Neutzling, del Movimiento de la Democracia Brasileña del expresidente Michel Temer.

Braga dijo que no quiso ofender a nadie ni faltarle el respeto a la concejala. "Me puse triste por como todo se desarrolló al final", comentó a la prensa local.

Según el video de la sesión, la concejala del PT se ofendió en ese momento y les pidió: "Por favor, cuando me voten, háganlo por mi capacidad intelectual y no por mi belleza".

La defendió un conservador del PP, Carlos Martins, quien acusó a sus compañeros varones de "haber hecho una payasada, dejando a la rival en una posición de falta de respeto".

Además, le dijo a sus correligionarios que les faltó "carácter", una frase que en Brasil es muy ofensiva y que generó una discusión de 30 minutos, completamente filmada por la televisión oficial paralmentaria del municipio de Canguçú.

