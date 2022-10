El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró hoy que hay que "reconstruir el alma del país", en su primer discurso como presidente electo, tras imponerse en el balotaje al mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro.

"La bandera verdeamarilla no le pertenece a nadie", manifestó. "Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones no tengan que comer", añadió. (Télam)