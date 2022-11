La decisión de Donald Trump de lanzarse a la carrera presidencial de 2024 podría ayudar a Joe Biden a tener un segundo período de gobierno, según el mandatario demócrata y su equipo, que ven a su predecesor republicano como un político vulnerable y derrotado, aunque preocupa el impacto que podría tener su campaña. Varios colaboradores y asesores de Biden, que hablaron bajo condición de anonimato, dieron su evaluación de cómo el presidente y su entorno ven la entrada de Trump en la carrera presidencial. Trump hizo su anuncio el martes por la noche, buscando adelantarse a sus potenciales competidoras por la nominación republicana. Biden, que derrotó a Trump en las elecciones de 2020, hasta ahora se mantuvo en silencio públicamente. Cuando él y su colega francés Emmanuel Macron fueron consultados por los periodistas en la reunión del G20 en Bali si tenían una reacción al anuncio de Trump, se miraron brevemente y compartieron una leve sonrisa. "En realidad, no", dijo Biden, antes de volver a centrar su atención en los árboles que él y otros dirigentes mundiales estaban plantando. Sus colaboradores describieron a Trump como una figura vulnerable y derrotada, que motiva a los votantes demócratas a acudir a las urnas y recuerda a los centristas el caos y la agitación que rodearon su presidencia. También retrataron a Trump como una amenaza para la democracia por su continua y falsa afirmación de que las elecciones de 2020 le fueron robadas mediante un fraude electoral generalizado, una afirmación que motivó el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio por parte de sus partidarios. "Trump es definitivamente el más vulnerable de los candidatos, pero tiene un costo del que la Casa Blanca es muy consciente", dijo un importante demócrata que trabaja con la Casa Blanca en cuestiones políticas. Es importante no subestimar a Trump ni su influencia en los dirigentes republicanos, dijo otro asesor de Biden, señalando que Trump ha sido descartado muchas veces en el pasado por los expertos sólo para resurgir más fuerte. Biden, quien ya es el presidente estadounidense de mayor edad y cumple 80 años el domingo, no ha anunciado formalmente si se presentará a la reelección. En marzo, los periodistas reunidos en Bruselas para una reunión de emergencia sobre Ucrania preguntaron a Biden si le gustaría volver a presentarse como candidato contra Trump. Biden respondió: "En las próximas elecciones, sería muy afortunado si tuviera a ese mismo hombre presentándose contra mí". Biden derrotó a Trump por más de 7 millones en el recuento de votos a nivel nacional y por un margen de 306 a 232 en el Colegio Electoral por estados que determina el resultado de las elecciones presidenciales.(Reporte de Jarrett Renshaw y Trevor Hunnicutt; editado en español por Aida Peláez-Fernández) Reuters/NA NA