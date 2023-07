Residentes cerca de la frontera de Polonia con Bielorrusia dijeron el jueves que podían escuchar disparos y helicópteros después de que el Grupo Wagner de Rusia llegó para entrenar a las fuerzas especiales bielorrusas a unos pocos kilómetros, lo que agravó el temor a que la guerra de Ucrania los alcance. Agata Moroz, la alcaldesa de la localidad de Kolpin-Ogrodniki, de 56 años, no podía contener las lágrimas al expresar su ansiedad por su familia. "Tengo miedo. Tengo un hijo en el Ejército. Es militar. Estoy preocupada por él, tengo nietos. Tengo un esposo discapacitado

Estoy más preocupada por ellos", dijo Moroz. "Todo el mundo dice que algo va a pasar". El líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, apareció en un video el miércoles dando la bienvenida a sus combatientes a Bielorrusia, aliada de Rusia, al decirles que no tomarían más parte en la guerra de Ucrania por ahora, pero les ordenó reunir fuerzas para África mientras entrenaban al Ejército bielorruso. Minsk publicó fotos de instructores de Wagner enmascarados, con el rostro cubierto de acuerdo con las reglas del grupo mercenario, entrenando a soldados bielorrusos con vehículos blindados y lo que parecían ser controles de drones. No estaba claro cuántos combatientes del grupo mercenario ruso se están entrenando actualmente en el campo de la brigada de asalto 38, en las afueras de la ciudad de Brest. "Podemos escuchar helicópteros sobrevolando el área. Cuando pasan, todas las ventanas tiemblan", dijo Adam Ligor, un agricultor de 45 años y vecino de Moroz. Se escuchaban disparos desde el patio de su granja, rodeada de campos de maíz, girasoles y franjas de bosques, a unos 500 metros de la frontera con Bielorrusia. Polonia, un ex miembro del Pacto de Varsovia que ha sido integrante con pleno derecho de la OTAN desde 1999, comenzó a trasladar más de 1.000 soldados al este del país a principios de este mes ante la preocupación de que los combatientes de Wagner en Bielorrusia eleven las tensiones en su frontera. El jueves, el Ministerio de Defensa de Polonia dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que estaba monitorizando la situación en la frontera con Bielorrusia y que estaba preparado para varios escenarios. Reuters/NA NA