La secretaria ejecutiva del Ministerio de la Igualdad Racial de Brasil, Roberta Eugenio, estuvo en Buenos Aires para una reunión con sus pares del Mercosur sobre los Derechos de los Afrodescendientes en la que, según comentó en diálogo con Télam, comenzaron a trazar una agenda común luego de un período de "destrucción y ataque" a los derechos de esta población mayoritaria en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

Télam - ¿En qué consistió este encuentro?

Roberta Eugenio- Es un espacio para el debate de los derechos de los afrodescendientes en el ámbito del Mercosur. Es muy importante, tanto porque Brasil puede compartir sus experiencias porque esto contribuye a promover la agenda a nivel regional. Este bloque tiene una importancia muy grande. Presentaremos una resolución conjunta al Foro Permanente de los Afrodescendientes en las Naciones Unidas y avanzamos en un plan de trabajo de 2023 y 2024. Hablamos sobre la importancia de hacer censos y compartimos la experiencia que implementamos para capacitar y desarrollar líderes gubernamentales de alto nivel que sean negros y también para introducir la transversalidad racial en todos los cursos de Administración Pública. Esta fue una propuesta que trajimos para ser incorporada también para el Mercosur y fue muy bien recibida.

T- ¿Cómo fue la recepción por parte de los países del Mercosur en esto que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llama el "regreso" de Brasil al mundo?

RE- Fue un momento de gran celebración. Hoy el Ministerio de la Igualdad Racial puede venir a hablar de una memoria de lo que fue este proceso de institucionalización (hasta 2015), dentro del Estado, de las políticas de promoción de la igualdad racial. Debemos estimular a los demás países del bloque para que adopten esas políticas, aunque en ellos la población negra no siempre representa una mayoría. Aun así, desde esta reunión fue evidente que consideramos que mejorar las condiciones de vida de la población afrodescendiente es una reparación histórica y que los Estados deben tener un papel activo. Propusimos reforzar juntos políticas de igualdad racial y que estas tienen que ser políticas de Estado para que, en un eventual cambio de gobierno, estos derechos continúen.

T- En esta temática, ¿cuál fue el legado de Bolsonaro?

RE- En estos cinco meses de gobierno, encontramos que la anterior fue una etapa de gran destrucción y ataque a los derechos de la población negra. El derecho de la población afrodescendiente se redujo no solo al espacio de una pequeña secretaría, sino también a la ausencia de inversión de recursos públicos y con desmovilización de los consejos existentes sobre la temática. Cuando hablamos de los derechos de la población negra, hablamos del 56% de la población del país. Esta es transformada en una minoría social por la ausencia de pleno acceso a los derechos, por una violencia que llamamos racismo estructural e institucional, que victimiza especialmente a la población negra por un espacio dentro de los lugares de decisión. Entonces, en Brasil, hay una mayoría que se socava rápido cuando vemos un gobierno como el último, que no dirige recursos, espacio, importancia política a la promoción de derechos que modifiquen el escenario de la diferencia transformada en desigualdad.

T- Lula tiene que enfrentarse a un Congreso que no controla, ¿cómo puede impulsar políticas de Estado?

RE- Es Congreso muy diverso, pero hay razones para creer en la capacidad del presidente, que se basa en el diálogo. Lula fue elegido gracias a un frente muy amplio. Además, estamos muy contentos de que en este próximo semestre Brasil ejerza la presidencia pro témpore del Mercosur, porque conocemos esta capacidad de Lula de unir y compartir buenas prácticas a favor de una gestión más democrática, de un gobierno que valore el desarrollo económico con inclusión social. Tenemos una gestión que está abierta a dar las conversaciones propias de la democracia y no se basa en la violencia, en la exclusión. No es una tesis, no es una visión, no es un horizonte, es una ética.

T- Lula también insiste en la cooperación con África, ¿se inscribe en un proceso de memoria para la población afrodescendiente?

RE- Sí. Brasil también tiene una responsabilidad, por haber sido uno de los países que más recibió gente de África durante el proceso de esclavización de los negros. En el próximo semestre, el presidente ya dijo que le gustaría que la ministra Anielle Franco esté en las misiones que se llevarán a cabo en África. Y esta conexión es importante, porque en Brasil hay racismo y es un racismo negro. Pensar que vamos a contribuir con estos países a partir de la importancia geopolítica que tiene Brasil y ellos con nosotros, es algo importante. Gran parte de nuestra historia está perdida. Que sea visibilizada en este proceso significa mucho para nosotros. (Télam)