Israel conmemoró hoy su Día del Recuerdo de los soldados caídos y las víctimas de ataques con el telón de fondo de hondas divisiones políticas y de crecientes tensiones con los palestinos, mientras se prepara a celebrar mañana sus 75 años de vida.

El Día del Recuerdo es uno de los momentos más solmenes en el calendario de Israel, en honor a sus 24.214 soldados muertos en combate y a sus 4.255 víctimas fatales de ataques.

Tradicionalmente ha sido una jornada de valoración y exaltación de la unidad nacional, pero este año llega en medio de fuertes tensiones entre partidarios y detractores del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El Gobierno, asumido en diciembre, es una coalición de partidos ultranacionalistas y ultrarreligiosos, y gran parte de las divisiones se centran en una polémica reforma de la Justicia impulsada por Netanyahu que según sus críticos amenaza la democracia.

En Tel Aviv, un grupo de familiares de víctimas de ataques realizaron una ceremonia separada y alternativa a las tradicionales visitas a cementerios, para, según dijeron, evitar la politización de la conmemoración.

“Este año, la nación israelí está dividida entre extremistas", dijo Israel Shur, en la ceremonia alternativa cerca de un edificio donde hace 75 años se declaró la independencia de Israel, que el país conmemora mañana.

"No queremos traer la agenda política a nuestro lugares sagrados”, agregó en declaraciones al diario The Times of Israel.

Como es costumbre, la gente se detuvo en Israel cuando sonó una sirena de dos minutos a última hora de la mañana.

Los automovilistas y peatones frenaron su marcha por la calle, detuvieron sus autos y el paso y se quedaron con la cabeza gacha.

Familias de muertos en combate o ataques visitaron cementerios y asistieron a ceremonias.

La programación de radio y televisión emitió música solemne y documentales sobre soldados caídos.

En un discurso en la ceremonia oficial en un cementerio militar de Jerusalén, el premier Netanyahu recordó la vida de varios soldados caídos y habló de la “hermandad” del pueblo israelí.

“Nos mantendremos unidos como hermanos y aseguraremos nuestra independencia de generación en generación”, dijo Netanyahu.

“Inclinaremos nuestras cabezas ante la valentía de los caídos”, agregó.

Este año, el Día del Recuerdo llega empañado por las profundas divisiones que agitan al país debido al polémico plan del Gobierno de Netanyahu, que enfrenta causas por corrupción, para reformar el sistema judicial.

En la ciudad de Beersheba, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, asistió a una ceremonia del Día del Recuerdo en un cementerio de la ciudad, a pesar de que familiares de víctimas o soldados caídos le habían pedido que no fuera.

Antes de que llegara, estalló una pelea entre oficialistas y opositores que se tiraron agua unos a otros.

Se espera que la agitación ensombrezca también las celebraciones de mañana por el Día de la Independencia de Israel, que son generalmente jubilosas.

Manifestantes realizaron protestas masivas contra Netanyahu y su reforma por decimoséptima semana consecutiva el sábado pasado, justo cuando el Parlamento israelí tiene previsto reanudar sus sesiones la próxima semana, para tratar la reforma.

“Ciudadanos de Israel, la sirena de este año es una llamada de atención para todos nosotros. El costo de los conflictos internos es alto”, dijo el presidente de Israel, Isaac Herzog, anoche en una ceremonia oficial.

Herzog, quien media en conversaciones entre el Gobierno y la oposición para tratar de llegar a un compromiso en torno a la reforma judicial, dijo que estaba trabajando para preservar a Israel como un estado judío y democrático.

Los opositores a la reforma de la Justicia dicen que amenaza la división de poderes y está hecha para librar a Netanyahu de las causas de corrupción.

Los pilotos de combate amenazaron con dejar de presentarse al servicio en rechazo a la reforma.

Dirigentes de la nación han advertido abiertamente sobre una guerra civil y las familias de los soldados caídos han pedido a los políticos que se mantengan alejados de las ceremonias.

Netanyahu aplazó el tratamiento parlamentario de la reforma después de semanas de protestas masivas con bloqueos de rutas y una huelga general.

El plan le daría al gobierno de Netanyahu, considerado el más derechista en la historia de Israel, el poder de revocar decisiones judiciales y nombrar jueces.

El Día del Recuerdo de este año también coincide con uno de los periodos más violentos en años ente palestinos e israelíes, sobre todo en Cisjordania, los territorios palestinos bajo ocupación de Israel.

Hoy, justo antes de que sonaran las sirenas por el Día del Recuerdo, el Ejército israelí dijo que un israelí resultó herido en un ataque a tiros palestino en Cisjordania.

Ayer, fuerzas israelíes mataron a un palestino en un operativo en Cisjordania y varias personas resultaron heridas cuando un palestino embistió con su automóvil a peatones cerca de un concurrido mercado de Jerusalén.

Israel ha librado varias guerras con países árabes vecinos, enfrentó dos levantamientos palestinos y sufrió decenas de ataques mortales desde su establecimiento en 1948.

Al atardecer de hoy, el país dará inicio a las celebraciones por el 75º aniversario de su independencia. (Télam)