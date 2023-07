El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó hoy que la OTAN se fortalecería admitiendo a su país, en guerra con Rusia, en un acto público en Vilna, la capital lituana, donde el miércoles participará como invitado en una cumbre de la alianza de defensa transatlántica.

"La OTAN dará seguridad a Ucrania, Ucrania fortalecerá a la OTAN", proclamó Zelenski junto al presidente lituano, Gitanas Nauseda, antes de que se izara una bandera ucraniana traída desde Bajmut, principal escenario de batalla durante meses entre las fuerzas rusas y ucranianas.

Zelenski, que llegó a Lituania para participar en la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebra hoy y mañana, habló frente a una multitud desde un palco que estaba escoltado por dos pantallas gigantes frente a miles de personas en una plaza céntrica de Vilna, donde abogó por el ingreso a la OTAN de su país, en guerra con Rusia.

También bajo esa consigna, la capital lituana acogió a los participantes del maratón Bajmut-Vilna, de 16 días de duración.

Un grupo de maratonistas fue el encargado de acercar la bandera ucraniana desde Bajmut hasta el palco donde estaba Zelenski junto a su esposa Olena Zelenska y Nauseda.

"Aquí en Vilna vemos el progreso de Europa. La gente aquí sabe qué es la seguridad y cómo lograrla. Y saben que seguridad significa estar junto a Ucrania", dijo Zelesnki en la red social Twitter donde subió el video del acto.

"Estoy agradecido contigo, Vilna, y con todas las ciudades y comunidades lituanas por cada llamado en apoyo de Ucrania, por proteger a nuestra gente que se ha refugiado en Lituania de las hostilidades... ¡Gracias!", agregó.

El alcalde de la capital, Valdas Benkunskas, había anunciado una campaña para izar 33.000 banderas ucranianas frente a la Cumbre de la OTAN y por toda la capital.

"¡Las banderas ucranianas en las calles lituanas demuestran claramente que ya somos aliados, y Ucrania defenderá tanto su propia libertad como la suya!", señaló.

El mandatario ucraniano también agradeció a los lituanos por su ayuda a la defensa de su país y "por su posición clara, honesta y valiente al invitar a Ucrania a la OTAN"

Luego apuntó contra Rusia al indicar que ya "nadie debería volver la vista atrás a Moscú".

"Hoy partí aquí con fe en la solución, con fe en nuestros socios, con fe en una OTAN fuerte. En la OTAN, que no duda, no pierde el tiempo y no mira atrás a ningún agresor. Y quisiera que esa fe se convirtiera en confianza, confianza en las soluciones que nos merecemos, que nos merecemos todos, y que cada uno de nuestros soldados, cada uno de nuestros ciudadanos, cada una de nuestras madres, cada uno de nuestros hijos esperan", afirmó.

Bajo un sol radiante, Zelenski arengó en ucraniano a la multitud, que esgrimió un verdadero bosque de teléfonos celulares para inmortalizar la ocasión.

Lituania y Ucrania fueron repúblicas soviéticas hasta el derrumbe del bloque del este, a inicios de los años 90.

El evento, llamado "Izar la bandera de Ucrania en la OTAN", continuó con un concierto de varios artistas locales.

Entusiasmada por la idea de ver a Zelenski, Gabija Malikonyte, de 26 años, llegó acompañada por su madre, Daiva, dos horas antes del inicio del acto, para situarse lo más próximo posible del escenario.

Las dos mujeres, como todos en la multitud, no escondían su apoyo a Ucrania y trazaban paralelos con los 50 años de la "ocupación" soviética de su propio país.

"Luchamos por nuestra independencia en 1990, es como si estuviésemos viviendo todo nuevamente", dijo la ciudadana lituana Daiva Malikonien a la agencia de noticias AFP.

"Si no fuéramos parte de la OTAN, Rusia nos atacaría, porque somos un país pequeño", añadió

"La OTAN nos apoya y queremos que nuestros hermanos y hermanas [ucranianos] también formen parte de ella", afirmó otro participante, Alexandres Ilyin, envuelto en una bandera ucraniana.

También hoy, los líderes de la OTAN acordaron que Ucrania sea incorporada "cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones", según anunció el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, durante la cumbre en la que también se tratará el ingreso de Suecia.

(Télam)