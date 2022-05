Las Fuerzas Armadas de Brasil "no darán guarida" a una supuesta intentona golpista del presidente Jair Bolsonaro en caso de perder de las elecciones de octubre ante el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy el diputado federal Paulo Pimenta, uno de los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT).

A la vez, Pimenta alertó sobre el aumento de la seguridad de Lula en la campaña, luego de que en 2018 pistoleros atacaron a balazos una caravana en la que se desplazaba el líder de la fuerza política.

"Creo que las Fuerzas Armadas no se prestarán a este papel de dar guardia al golpismo de Bolsonaro", dijo Pimenta a Télam, en el marco del lanzamiento de la candidatura presidencial de Lula y de su aspirante a vice, el exgobernador paulista Geraldo Alckmin, en Sao Paulo.

Esta semana Bolsonaro afirmó que "las Fuerzas Armadas no serán espectadoras del proceso electoral" al levantar el fantasma del fraude en el Tribunal Superior Electoral y por el cual los militares elaboraron un documento objetando el sistema de urnas electrónicas y el escrutinio que funciona desde 1996 en Brasil.

Para Pimenta, el sector militar que pone en duda el sistema "es un pequeño sector que no representa al promedio de las Fuerzas Armadas", sino un segmento que "ocupa espacios políticos en el gobierno".

Bolsonaro, excapitán del Ejército, debe anunciar en los próximos días que su candidato a vice será el general retirado Walter Braga Netto, su exjefe de gabinete y exministro de Defensa.

El gobierno de Bolsonaro ha nombrado a más de 6.000 militares en cargos públicos y es la única gestión desde el fin de la dictadura (1964-1985) que reivindica al régimen de facto y las torturas ejercidas contra los presos políticos.

Pimenta coincidió con gran parte de los analistas y protagonistas de las elecciones de 2022 que la seguridad de Lula será uno de los temas de la campaña, sobre todo porque el diputado estaba en marzo de 2018 en la caravana atacada a tiros en el interior del estado de Paraná.

"No podemos imaginar que habrá una campaña tradicional, será muy peleada, muy dura. El aspecto de la seguridad debe ser considerado pero no vamos a renunciar a hacer actos callejeros masivos. En aquella caravana de 2018 no esperamos aquella reacción, ahora iremos preparados sabiendo lo que puede ocurrir", afirmó el legislador.

El Gobierno de Bolsonaro liberó el porte y uso de armamento en manos de civiles bajo el lema: "Pueblo armado jamás será esclavizado".

Pimenta, uno de los principales interlocutores de Lula afirmó que el bolsonarismo "está cada vez más aislado y radicalizado".

"Lula es la antítesis de ello, estamos construyendo una amplia alianza, trayendo al centro político a nuestra candidatura, en una estrategia con gobernadores que tiene como objetivo ganar en primera vuelta", dijo Pimenta al defender la inclusión de Alckmin como vice.

Alckmin fue cuatro veces goberrnador de Sao Paulo por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y enfrentó a Lula hace 16 años, en los comicios de 2006.

Lula se presentará por séptima vez como candidato luego de haber vencido en 2002 y 2006, siendo derrotado en 1989, 1994 y 1998, mientras que en 2018 se postuló pero fue inhabilitado por estar condenado y preso en la Operación Lava Jato por orden del exjuez Sérgio Moro, sentencia que fue anulada por la suprema corte por manipulación y persecución.

"El PT enfrentó un período muy difícil de persecución jurídica y política. Estuvo Lula 580 días preso y en todo este tiempo la vida de la gente fue cada vez peor y es por eso que ahora el pueblo tiene esperanza, porque tiene memoria", comentó Pimenta, al referirse a Lula como líder en las encuestas. (Télam)