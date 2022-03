El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se salió hoy de la agenda del foro del área que tiene lugar en Bruselas para hacer un nuevo reclamo de cese al ataque de Rusia a Ucrania. "Permítanme hacer una disgresión a los temas que estamos abordando hoy en este encuentro: lo sucedido en Ucrania no es otra cosa que una violación a la integridad territorial de este país

Por eso reclamamos el cese inmediato de la utilización de la fuerza por parte de Rusia", expresó Aníbal Fernández. El ministro fue elegido ayer al frente del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) que agrupa a los ministros del área de 9 países de América Latina, actualmente reunidos en esa ciudad en el marco Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO) donde participan junto a los ministros del Interior de la Unión Europea. "Tal vez no somos un ambiente hábil para dirimir estas cosas pero somos todos hombres y mujeres ligados a la política, y no manifestarse en forma positiva sobre lo que está mal es un error", resaltó el funcionario nacional. Y agregó: "Hay políticas internacionales asumidas por mi país que no aceptan ser discutidas en ninguna circunstancia: el multilateralismo, el respeto por la soberanía, la solución pacífica de las controversias, la integridad territorial y los derechos humanos".