El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció hoy que "no hay un solo crimen que los rusos no hayan cometido" en Bucha, localidad vecina a Kiev, al intervenir ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Ayer regresé de Bucha, recientemente liberada de las tropas rusas no lejos de Kiev. No hay un solo crimen que no cometerían. El Ejército ruso buscó y mató a propósito a cualquiera que sirviera a nuestro país. Dispararon y mataron a mujeres afuera de sus casas, mataron a familias enteras, adultos y niños y trataron de quemar los cuerpos", acusó. (Télam)