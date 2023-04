El canciller ruso, Serguei Lavrov, "agradeció" hoy los esfuerzos de Brasil para poner fin a la guerra en Ucrania, durante una visita a Brasilia, donde se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca mediar en el conflicto junto a China, mientras la Casa Blanca acusó al país sudamericano de estar "repitiendo como un loro la propaganda rusa y china" sobre la guerra.

"Estamos interesados en que el conflicto ucraniano termine cuanto antes", dijo Lavrov en conferencia de prensa conjunta con su par brasileño Mauro Vieira, antes de su entrevista con Lula.

El canciller del presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró que su país quiere garantías de que Ucrania no se convierta en una amenaza a la seguridad de Rusia, así como proteger las vidas y los derechos de la población rusoparlante del este y sur de Ucrania.

Lula y Lavrov no dieron declaraciones a la prensa luego de la reunión que mantuvieron en Brasilia, pero Vieira fue el encargado de definir el encuentro como de "cortesía".

MIRÁ TAMBIÉN Periodista de Wall Street Journal apelará su detención en una cárcel rusa

"En la conversación tanto conmigo como con el presidente (Lula) no entramos en cuestiones de guerra, sino en temas de paz. Brasil quiere promover la paz y quiere unirse a un grupo de países que estén dispuestos a discutir temas de paz (...) El presidente solo repitió lo que ya ha dicho y es que el país está dispuesto a cooperar con la paz", dijo el canciller en declaraciones a periodistas que fueron compartidas por la prensa de presidencia de Brasil a Télam.

Lula regresó ayer a Brasil luego de realizar una visita a China, un aliado de Rusia, donde acusó a Estados Unidos y a Europa de prolongar el conflicto con sus entregas de armas a Ucrania y dijo que es necesario obligar a Moscú y a Kiev a negociar y terminar la guerra.

Además de haber provocado miles de muertos y gran devastación, el conflicto iniciado en febrero de 2022 disparó los precios de los alimentos y la energía en todo el mundo, justo cuando la economía global buscaba recuperarse del golpe del coronavirus.

Lula presentó una propuesta de paz que incluye que Ucrania ceda Crimea, la península que Rusia se anexó en 2014, que Moscú devuelva los territorios conquistados desde que invadió Ucrania el año pasado y la OTAN dé garantías de seguridad a Rusia.

MIRÁ TAMBIÉN López Obrador denuncia espionaje de EEUU a instituciones de seguridad de México

Brasilia es la primera escala de una gira de Lavrov por América Latina que incluirá visitas a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"Estamos agradecidos a nuestros amigos brasileños por su excelente comprensión de la génesis de esta situación (en Ucrania), agradecidos por su voluntad de contribuir a la búsqueda de vías para resolverla", dijo Lavrov en la conferencia de prensa que dio junto a Vieira.

Por su parte, el canciller brasileño comentó en ese marco que Lavrov extendió a Lula una invitación de Putin para que realice una visita oficial a Moscú.

"Vamos a trabajar para definir una fecha conveniente para ambas partes", dijo Vieira, informó la agencia de noticias Sputnik.

Luego del encuentro entre Lula y Lavrov, Vieira amplió la información y aseguró que su par ruso fue portador de una "carta" de Putin con la que invitó a Lula a asistir al Foro Económico de San Petersburgo a celebrarse en junio. De todos modos, dijo que por el momento no pueden confirmar si Lula podrá asistir.

Durante su visita al presidente chino, Xi Jinping, la semana pasada, Lula propuso en Beijing crear un grupo de países similar al G20 para mediar entre Rusia y Ucrania, que incluiría a China.

Pero causó inquietud en Occidente cuando acusó a Washington de "incentivar" la guerra y que Estados Unidos y Europa "necesitan comenzar a hablar sobre la paz".

Hoy la Casa Blanca criticó duramente a Brasil por esas declaraciones y lo acusó de hacerse eco de la "propaganda rusa y china".

"En este caso, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin observar para nada los hechos", declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby sin mencionar a Lula, informó la agencia de noticias AFP.

Kirby estimó que el mensaje de Lula sobre la guerra es "profundamente problemático".

Vieira, al ser consultado por esas declaraciones, aseguró no haberlas oído y comentó: "No puedo decir nada porque no escuché ni sé de qué se trata. Solo puedo decir que Brasil y Rusia completan este año 195 años de relaciones diplomáticas".

Sin embargo, al ser replicada la pregunta de si estaba de acuerdo con la declaración de Estados Unidos, afirmó: "No, no estoy de acuerdo de ninguna manera y además no sé quién lo dijo (...) Desconozco las razones por las cuales dijo (eso)".

Washington no tiene "ninguna objeción a ningún país que quiera intentar poner fin a la guerra", dijo Kirby pero agregó que Brasil abordó este tema de manera "retórica al sugerir que Estados Unidos y Europa de alguna manera no están interesados en la paz o que compartimos la responsabilidad de la guerra", insistió.

"Los comentarios más recientes de Brasil de que Ucrania debería considerar la cesión formal de Crimea como una concesión de paz son sencillamente erróneos, especialmente para un país como Brasil que ha votado a favor de defender los principios de soberanía e integridad territorial" en Naciones Unidas, añadió Kirby.

En tanto, el Departamento de Estado estadounidense hizo declaraciones menos altisonantes.

"Brasil es un país soberano que toma sus propias decisiones sobre sus relaciones con otros países", afirmó un portavoz que pidió el anonimato.

En la misma línea se había pronunciado la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, el viernes durante su visita a Buenos Aires, donde señaló a Télam y otros medios: "El presidente Lula tiene el enorme privilegio de reunirse con quien quiera, dijo que quiere ayudar a llevar la paz al mundo, todos queremos eso, nadie quiere la paz más que nosotros".

Lula también arremetió contra el dominio del dólar en el comercio mundial y abogó por una nueva moneda para las transacciones entre los países miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Brasil rechaza las sanciones impuestas a Rusia por las potencias occidentales, que, según dice, agravan las consecuencias económicas de la propia guerra, y pide garantías a la OTAN de que no seguirá buscando su expansión hacia el Este.

Lavrov destacó la similitud de "las visiones de Brasil y Rusia" y aseguró: "Estamos alcanzando un orden mundial más justo, basado en el derecho".

Y reiteró que el mundo está en camino de un "orden multipolar" que reemplace la hegemonía global de Estados Unidos y afirmó que su gobierno tomó nota de la propuesta formulada por Brasilia para poner fin a la guerra.

La propuesta de Lula para encontrar una solución al conflicto ha despertado preocupaciones, por lo que algunos en Estados Unidos y Europa ven como posturas antioccidentales.

Rusia sostiene liderar una lucha contra el dominio de Estados Unidos en el escenario mundial, y argumenta que la ofensiva de Ucrania es parte de eso.

El viaje de Lavrov se produce después de que el principal asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, se reuniera con el presidente Putin en el Kremlin en marzo para discutir la apertura de conversaciones de paz con Ucrania.

Lavrov continuará mañana su viaje a la región con una escala en Caracas, donde se entrevistará con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para tratar temas de cooperación bilateral. (Télam)