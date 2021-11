(Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima).- El ruido político generado por la iniciativa en el Congreso para destituir al presidente Pedro Castillo cerró hoy en Perú una semana en que diversos actores económicos, reunidos en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), hicieron coro para pedir que no se obstaculice más la gobernabilidad.

"Más allá de nuestros propios estimados y de los de otras instituciones nacionales y extranjeras, que eran de un poco más de 10%, para fin de año nuestra economía habrá crecido alrededor de 13%, superando los pronósticos más optimistas", reivindicó Castillo cuando, como orador central en la CADE, pidió unidad.

"(Pero) no basta el crecimiento del PBI si no viene acompañado de bienestar social para todos. Si el desarrollo olvida a los pobres, no es desarrollo", añadió el mandatario, un profesor quechuahablante de izquierda que enfrenta una dura oposición de partidos de derecha.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el PBI peruano crecerá este año entre 10 y 11,3%, aunque el Banco Central de Reserva de Perú (BCR) sube ese pronóstico a 13,2%.

Los detractores del Gobierno creen que no hay mérito en ese crecimiento, pues es un "efecto rebote" tras el 11,1% de contracción de 2020, pero desde la contraparte se destaca que las cifras son mejores que las de la mayoría de otros países de la región.

Aún estaban en debate los temas de la CADE –cita organizada por el Instituto Peruano de Administración de Empresas que acapara la atención nacional una semana al año-, cuando la parlamentaria Patricia Chirinos, del partido Avanza País, anunció la moción de vacancia (destitución) contra Castillo.

En principio parecía que Chirinos se quedaría sola con la propuesta, basada en que el jefe de Estado supuestamente cayó en "incapacidad moral" por la presunta intención de alterar ascensos en las Fuerzas Militares, pero sus compañeros de partido y las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) se le unieron.

Así, quedó conformado un bloque de 43 congresistas (de 130) que garantizan que la moción sea sometida a debate, pues para ello se requieren 26 votos. Más difícil será que logren los 52 para pasar al proceso propiamente dicho y más complicado aún que alcancen los 87 para la destitución.

Más allá del resultado, es la primera escaramuza de los tres partidos que desde el comienzo muestran interés en sacar a Castillo, a quien llaman "comunista" e "improvisado". Y con ello se extiende la tensión que impide un proceso normal de gobernabilidad.

En la CADE, Castillo insistió en que las empresas "tienen todas las garantías para invertir en Perú". "Hago un llamado a los buenos empresarios, que estoy seguro de que son la mayoría, para que sigan apostando por el país, inviertan sin temores y generen empleos con derechos", instó.

En medio de los balances económicos que se suelen hacer en noviembre al amparo de la CADE, los expertos coinciden en que el Gobierno de Castillo, que empezó en julio, muestra "resultados mixtos", pues, en palabras del analista Eduardo Recoba, "hay avances, pero también retrocesos".

Entre los avances, Recoba cita el éxito en la campaña de vacunación contra el coronavirus –"tema sanitario que aterriza muy bien en la economía"-, el establecimiento de reglas fiscales que hacen de Perú un líder en la materia en la región, la estabilidad en el BCR y la participación estatal para financiar a pequeñas y medianas empresas.

Pero en lo negativo señala al "ninguneo" para la actividad privada, la presencia de "ministros extremistas o que no dan talla", la falta de métodos para que la Superintendencia Tributaria "les cobre a los grandes en vez de perseguir a los chiquitos" y los mensajes que generan escándalo, como el de la supuesta –y luego desmentida- intención de estatizar el gas de los yacimientos de Camisea.

Por otra parte, Recoba considera que el Gobierno gasta energías en temas que son "para la tribuna" por su bajo impacto práctico, como la Reforma Agraria –que no incluye redistribución de tierras sino políticas de ayuda- o la Reforma Tributaria para ampliar la base de contribuyentes.

Recoba, como los demás expertos y como los empresarios de diversos tamaños que participaron en la CADE, hace énfasis en la necesidad de acabar con el ruido político, tarea que, resalta, es tanto del Gobierno como del Congreso.

FP, RP y Avanza País no han cesado en sus ataques a Castillo desde antes que asumiera el poder, pues lo quisieron acusar de un "fraude", del que jamás presentaron pruebas. El hoy mandatario venció por una pírrica diferencia en segunda vuelta a la candidata de FP, Keiko Fujimori.

Desde fuera del Congreso, las acciones contra el Gobierno incluyen a Fujimori y al líder de RP, Rafael López Aliaga, un ultraconservador que pide que antes de que termine el año sean destituidos Castillo y su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Las matemáticas, sin embargo, son claras: el partido oficialista Perú Libre, que anunció que pese a sus divisiones internas estará unido contra la destitución, tiene 37 congresistas, mientras que su aliado Juntos por Perú, que está en la misma línea, suma cinco.

Como además en la mayoría de las restantes bancadas, de centroderecha y centro, hay posiciones mayoritarias contra la vacancia, las posibilidad de tener los 87 votos son ahora nulas, al margen de que, según los politólogos, eso puede cambiar si arrecia la campaña de la derecha o continúan los "errores no forzados" del Gobierno. (Télam)