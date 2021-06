El embajador argentino en el Reino Unido, Javier Figueroa, sostuvo que en ese país "hay un grado de alerta" por el avance de la variante Delta del coronavirus, que está presente en el 95% de los casos reportados allí los últimos días, pero dijo que, aunque aumentaron mucho los contagios, es muy baja la cantidad de muertos.

"Hay un grado de alerta en estos momentos ya que la cepa Delta es muchísimo más contagiosa, un 120% más que la variante inglesa, que predominó aquí en la segunda ola de pandemia, y está presente ahora un 95 % de los casos en el Reino Unido", afirmó Figueroa en diálogo con Radio 10.

En esa línea, el diplomático apuntó que "hoy fueron reportados unos 20.000 casos, pero la buena noticia es que son muy pocos los muertos, 20, una cifra estadísticamente ínfima si la comparamos con la anterior ola, que fue en el invierno, donde hubo días de 60.000 contagios y 2000 muertos."

En ese sentido, recordó que "acá se desmoronaron los contagios y las muertes cuando se llegó al 40% de vacunados con una sola dosis, que veo que en este punto está hoy la Argentina".

"Hoy aquí el objetivo es tratar de dar la segunda dosis a toda la población adulta, que debería estar en un 60/70 % completamente inmunizada, y empezar a bajar la edad para vacunar", dijo pero aclaró que "todavía no está autorizada la vacunación a menores, se está analizando la posibilidad de hacerlo".

Asimismo, comentó que "hubo conversaciones entre la ministra (de Salud, Carla) Vizzotti y el ministro para el Despliegue de Vacunas británico, Nadhim Zahawi, a principios de año para tener todos los datos de la campaña de vacunación en el Reino Unido y poder usarlos en Argentina de la mejor manera".

Respecto de la vuelta a la normalidad en Gran Bretaña, Figueroa explicó que "se iban a levantar todas las restricciones el pasado 21 de junio, pero el gobierno decidió posponer eso hasta el 11 de julio próximo por el aumento de casos".

De todos modos, puntualizó que actualmente "casi todo ya está normalizado, pero siguen las restricciones para grandes eventos, aforos acotados en restaurantes, espectáculos públicos y deportivos" y explicó: "Lo que hacen es abrir grandes eventos para gente vacunada, y luego se testea para ver los resultados".

Finalmente, subrayó que en el Reino Unido "no se sabe aún si habrá una nueva postergación para levantar las restricciones o no" sino que "solo dijeron que se van a manejar con criterios epidemiológicos respecto del avance de la variante Delta, pero no hay duda que hay un grado de alerta". (Télam)