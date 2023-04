La embajada de Polonia en la Argentina y el Seminario Rabínico Latinoamericano "Marshall T

Meyer" realizaron un homenaje a los judíos que murieron en el Gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. El acto se llevó a cabo en la sede del Seminario, ubicada en el barrio de Belgrano, al cumplirse 80 años del levantamiento de ese gueto, el más grande establecido en Europa por parte de los nazis. La embajadora de Polonia, Aleksandra Piatkowska, encabezó el acto y señaló que "Este es un día de memoria y la memoria define las naciones. Es un día de homenaje y el homenaje es una herramienta tanto de la memoria colectiva como la individual

Rendimos homenaje a los héroes, quienes a pesar de saber que iban a morir, querían morir luchando, con la frente en alto". "Hace exactamente 80 años bajo las órdenes del representante de los ocupantes de Polonia, un dirigente alemán nazi, Heinrich Himmler comenzó la liquidación final del Gueto de Varsovia. Los jóvenes judíos, miembros de la Organización Judía de Combate y de la Unión Militar Judía, dijeron "no". Dijeron: no, no vamos a morir de rodillas, lucharemos por nuestras vidas, y si eso falla, moriremos con dignidad. Y esto es lo que hicieron", expresó. También participaron el presidente de la Comisión Directiva y el rector del Seminario, Claudio Pszemiarower y Ariel Stofenmacher, respectivamente, como así también los embajadores de Alemania, Israel, Ucrania, Hungría, Suecia, Austria, Croacia, Bulgaria, Paraguay y Costa Rica. Durante el encuentro se estrenó por primera vez fuera de Polonia el cortometraje "Ganarle a Dios". La narración de la película se desarrolla en tres marcos temporales: durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se conoce el destino del joven Marek Edelman: mensajero de un hospital, miembro del comando de la Organización Judía de Combate y último líder del Levantamiento del Gueto de Varsovia; en la década de 1960, cuando se desarrolla su carrera como médico en Łódź; y, por último, en la década de 1970. MAC/SPC NA