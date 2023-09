El rechazo del fundador de SpaceX, Elon Musk, de permitir que Ucrania utilice los servicios de internet Starlink para lanzar un ataque "sorpresa" contra las FFAA rusas en Crimea provocó una petición de investigación sobre la compañía. El trasfondo está en que en su nueva biografía, el empresario estadounidense reveló que Kiev pedía el apoyo de Starlink para atacar buques rusos con base en el puerto de Sebastopol, en Crimea, en septiembre de 2022, a lo que se negó para no hacer de su compañía un cómplice de un gran acto de guerra y para evitar "una escalada del conflicto". Luego de que esta información se hubiera publicado, la senadora de EEUU Elizabeth Warren exigió llevar a cabo una investigación sobre SpaceX. "El Congreso tiene que investigar lo que ocurrió aquí y si tenemos herramientas adecuadas para asegurarnos de que la política exterior la dirige el Gobierno y no un multimillonario", afirmó la demócrata, según citó un artículo del sitio Actualidad RT. The Sydney Morning Herald informó agregó que el magnate no tenía un contrato militar cuando rechazó la petición de ayudar en el ataque a Crimea. Sin embargo, en los meses transcurridos desde entonces, el Ejército estadounidense financió y contrató oficialmente a Starlink para que siga prestando apoyo, aunque el Pentágono no reveló los costos ni las condiciones. A finales de junio, Musk estuvo de acuerdo con el empresario sudafricano David Sacks, que aseguraba que Washington se enfrentará a una derrota en Donbás similar a la que sufrió en Afganistán. También reconoció en enero que existen muchos riesgos para Ucrania si el conflicto con Rusia cobra mayores dimensiones bélicas y geopolíticas. INT/AEB/KDV NA